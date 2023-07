Ellen Pompeo ironiza Netflix e manda recado sobre o pagamento de royalties: ‘Vamos conversar’

A atriz Ellen Pompeo rebateu um meme feito pela Netflix dos Estados Unidos após a gigante do steaming publicar uma foto da atriz na segunda temporada da série Greys Anatomy, no qual foi protagonista por 19 anos.

A postagem mostrava a estrela com um semblante sério nos rosto acompanhada da legenda: “Eu quando há uma bomba na cavidade torácica”, em referência ao episódio em que a personagem precisa tirar uma bomba de dentro de um paciente.

Em resposta, a atriz publicou a mesma foto nos stories da sua conta do Instagram e escreveu: “Também eu, quando a @netflix não paga os resíduos aos atores, vamos conversar”, desabafou. A mensagem tem ligação direta com a greve de atores e roteiristas em Hollywood, oficializada na última quinta-feira, 13.

A paralização é encabeçada pelos membros do sindicato, a SAG-AFTRA. Diversos atores já manifestaram o seu apoio e adesão à greve.

Dentre as exigências estabelecidas pela categoria estão melhores condições de trabalho, pagamento justo de royalties residuais de plataformas de streaming, transparência no processo de cálculo desses valores e regulamentação do uso de inteligência artificial (IA).