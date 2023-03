Em ‘Unstable’, Rob Lowe atua com o filho, que criou série para lidar com proximidade do pai

THE NEW YORK TIMES - John Owen Lowe tinha 11 ou 12 anos quando percebeu que seu pai não era exatamente como os outros pais. Então, como foi crescer com um pai tão famoso, tão problematicamente bonito?

“Que tal ‘incrivelmente’ bonito?”, o pai de Lowe, Rob Lowe, 59 anos, interveio do outro lado do sofá de uma sala de conferências da Netflix no início de março.

Seu filho fez uma careta.

A resposta curta: não é o ideal, especialmente para uma criança com ansiedade social.

“Eu me lembro de pensar, não pedi toda essa atenção extra”, disse John Owen Lowe, 27. “Mas a verdade é que ninguém quer ouvir você reclamar dessas coisas”.





Rob Lowe e seu filho John Owen Lowe protagonizam a série ‘Unstable’ Foto: Chantal Anderson/The New York Times





Alguns anos atrás, ele encontrou uma alternativa. Começou a trollar seu pai nas redes sociais.

“A sutil arte de tirar uma selfie na frente de suas indicações ao Emmy”, dizia um dos primeiros comentários sobre um post do pai. Alguns outros: “Talvez seja uma boa pular o treino de peito por uns dias” e “Apenas pare, por favor”.

O Lowe mais velho levou a zombaria na boa. E, com o tempo, ajudou a dar a essa zombaria uma nova plataforma. Ele tentou dissuadir os dois filhos - um filho mais velho, Matthew, agora é investidor de risco - de seguir carreira na indústria do entretenimento. Mas depois que o filho mais novo se formou na Universidade de Stanford, em ciência e tecnologia, anunciou que queria escrever e atuar. Enquanto escrevia em 9-1-1: Lone Star, o drama da Fox estrelado por seu pai, começou a suspeitar que aquela dinâmica farpada entre eles na verdade era bem engraçada. Tão engraçada que poderia servir de base para uma série inteira. O Lowe mais velho imediatamente assinou contrato como criador e produtor executivo.

Essa comédia de meia hora, Unstable, criada com Victor Fresco (Better Off Ted, Santa Clarita Diet), estreia na Netflix na quinta-feira. Rob Lowe estrela como Ellis Dragon, um volátil guru da biotecnologia em luto pela morte da esposa, com John Owen Lowe como Jackson, o filho trazido para a empresa para estabilizá-lo. A série exagera seu relacionamento pessoal para efeito cômico - na realidade, o Lowe mais velho é mais autoconsciente e o mais jovem é menos mala. Mas, de acordo com os dois, não exagera tanto assim. E pode até ter melhorado esse relacionamento, mesmo que só até certo ponto.

“Aprendi a tratá-lo com certo nível de respeito que parece merecido”, disse John Owen Lowe. “Mas aí alguém grita ‘corta’ e ele diz: ‘Se você usar seu cabelo assim, as pessoas não vão te levar a sério’. E aí eu fico, tipo, ‘Acho que está na hora de você cair fora’”.

Naquela pequena sala de conferências, com o filho de terno listrado e o pai com uma camiseta branca e justa que realçava seus olhos ridiculamente azuis, os dois falaram sobre família, trauma e a ideia de que, apesar das armadilhas tecnológicas bilionárias, Unstable é acima de tudo a história de um filho profundamente envergonhado de seu pai.

“A arma secreta da série é como as pessoas podem se identificar com ela”, disse Rob Lowe.

Aqui vão trechos editados da conversa.

John Owen, quando você percebeu que seu pai era famoso?

John Owen Lowe: Não é uma coisa que você nasce sabendo. Mas chega um momento em que você fica, opa, espera aí, minha existência não é igual à de todo mundo. Provavelmente por volta da quinta ou sexta série, eu me lembro de olhar para trás e reavaliar certas coisas. Tipo, oh, não é uma experiência normal ficar nervoso ao andar no tapete vermelho com seu pai quando você tem 8 anos.

Quando você era criança, ele se comportava de maneira diferente em público?

John: Não tem muita diferença. Simplesmente não tem.

Rob Lowe: Aceitei viver a vida pública muito, muito cedo, porque vi dois tipos de pessoas: ou elas aceitam e abraçam tudo, ou não. Não sou da turma do não. Meus heróis são as pessoas que encaram bem a fama.





Rob Lowe e seu filho John em cena da série ‘Unstable’ Foto: Netflix





John: Tem um certo tipo de celebridade que diz: “Me trate como uma pessoa normal”. E eu fico, tipo, “Mas você não é! Você não é uma pessoa normal. Sua vida é a coisa mais distante do normal. Então, não me venha com esse papo, porque é falso. Às vezes, quando Rob se sente assim, ele diz: “Vamos dar uma girafada”. E aí vamos a algum lugar onde ele possa ser visto.

Girafada?

Rob: Porque não dá para andar com uma girafa na rua sem que as pessoas fiquem apontando

John Owen, quando você começou a zoar seu pai em público?

John: Sempre fiz zoeira com ele. É a nossa linguagem do amor. Ele facilitou muito para mim quando começou a ficar mais presente nas redes sociais - foi quando achei impossível não entrar na conversa. Como quando você tirou uma selfie de treino não irônica na frente das suas indicações ao Emmy, eu tinha que falar alguma coisa.

Rob: Em primeiro lugar. Eu nunca, nunca, nunca...

John: ... ganhou um Emmy.

Rob: ... tirei foto irônica de treino. Você pode esperar. Quando você chega aos cinquenta e muitos, não sobra mais ironia.

John: Acho que você não sabe o que significa ironia.

Como surgiu Unstable?

John: Eu estava escrevendo Lone Star. A proximidade com meu pai estava me deixando louco, a ideia de nunca escapar de sua sombra. Eu tinha uma reunião semanal com meu agente e meu empresário, onde eles basicamente faziam papel de terapeutas. Eu dizia: “Estou ficando louco. Nunca vou conseguir me separar dele. Será que este é o meu destino?”. Eles davam risada da minha dor, mas pensei comigo mesmo, talvez haja algo interessante aqui, tipo, isso pode ser uma série. Então chamamos Victor Fresco, que nos ajudou a estruturar as coisas.





Série ‘Unstable’ é protagonizada por Rob Lowe e seu filho John Foto: John P. Fleenor/Netflix





Então você fez uma série da Netflix como terapia?

John: É extremamente catártico para mim. Claro que sim. Em primeiro lugar, posso tirar sarro dele numa plataforma pública. Mas é doce e gratificante atuar com ele, de verdade mesmo.

Quão próximos vocês dois são de seus personagens?

John: Bem próximo.

Rob: Bem próximo.

John: Ellis é tipo 90% Rob, de verdade. Eu acredito nisso.

Rob: É definitivamente minha visão de mundo e essência, elevadas à décima potência.

Quais são as outras inspirações para Ellis?

John: Elon Musk. Porque ele é um cara insano que continua se dando bem mesmo quando fracassa.

Rob: O outro era o fundador da Zappos [Tony Hsieh], que era obcecado por fogo e acabou morrendo num incêndio.

Como tem sido trabalhar tão de perto?

John: Nosso trabalho flui muito bem. Trabalhei com ele em diferentes facetas antes disso, mas este é o trabalho mais mão-na-massa que já tivemos. Eu nunca compartilhei a realização de uma série com ele.

Rob: Foi incrível ver Johnny fazendo as coisas. Ele é uma flor de estufa. Fica o tempo todo dizendo, “Nosso, estou muito cansado”. Eu fico, tipo, “Mano, você está no auge da sua vida”.

John: Aprendi muito com ele em Unstable. Como alguém nessa posição se comporta, quando tantas pessoas estão contando com você para entregar todo dia. Fiquei impressionado. Isso é o máximo de elogio que vou fazer a você hoje. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU