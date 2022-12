‘Emily em Paris’: terceira temporada promete reviravoltas e mais looks ousados

A terceira temporada de Emily em Paris estreou nesta quarta-feira, 21, na Netflix repleta de surpresas. Um dos motivos é a emoção, com os episódios muito bem enganchados e revelações impactantes sempre aos finais de cada um. Até o elenco ficou chocado quando leu o roteiro pela primeira vez. “Foi uma verdadeira montanha-russa filmar tudo de uma vez!”, contou a protagonista Lily Collins à AP; ela vive a jovem americana que vai trabalhar em Paris.

A terceira temporada oferece mais visões sobre a carreira de moda, mostra os dilemas entre designers e promete mais romance para Emily, como na relação com seu vizinho, o simpático chef de cozinha Gabriel, interpretado pelo ator Lucas Bravo. “Antes era só o caos de Emily, agora todo mundo tem sua própria história caótica. Como um grande drama.”, revelou Bravo à AP.

Leia também Imprensa do Reino Unido classifica Harry como um “traidor”, comparando-o com o “obediente” William

A primeira temporada de Emily em Paris estreou em outubro de 2020 no auge da Pandemia de covid-19 e conquistou fãs mundo afora. Com o sucesso da série, que mostra o glamour e os percalços do mundo da moda, os figurinos roubaram a cena. Personagens esbanjaram carão e pose nos looks, com modelitos icônicos feitos por Jean Paul Gaultier a Lacroix, especialmente para a série.

Lily Collins interpreta Emily Cooper, uma jovem executiva que consegue o emprego dos sonhos em Paris Foto: CAROLE BETHUEL/NETFLIX

Após três anos orbitando a vida da social-media da Savoir, uma empresa fictícia do ramo, os membros do elenco coadjuvante tendem a ter suas histórias mais exploradas. Por isso, revelaram os atores à AP, há uma ansiedade para apontar onde seus papéis terminam. Collins – que também é produtora executiva da série – revela que interpretar Emily sempre foi algo que gostou, desde o início, embora ela tivesse alguma dificuldade inicial em encarar a ingenuidade da personagem, que chegou a Paris sem falar um pingo de francês.

“É um pouco difícil fingir que você não sabe como dizer alguma coisa”, explicou Collins à AP. Já a chefe americana de Emily, Madeline (Kate Walsh), gostaria que todos soubessem que ela tem gostos muito diferentes de sua personagem, que se veste com cores arrojadas e espalhafatosas. “Eu nunca me vestiria assim. Mas eu adoro porque é fundamental para a personagem”, diz Walsh. Da mesma forma, Philippine Leroy-Beaulieu afirma que há uma grande diferença entre ela e seu papel de Sylvie, a chique parisiense rival de negócios de Madeline.

Leroy-Beaulieu diz que ela não é nem de longe tão esnobe, embora a atitude arrogante de Sylvie seja “muito divertida”. Na terceira temporada, haverá uma grande reviravolta, avalia a atriz, em que todos os atores vão acabar se parecendo mais com as personagens que interpretam. A terceira temporada terá 10 episódios. “Se você gosta do caos, será servido”, promete Bravo.

(Com agências internacionais)