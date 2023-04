Emily in Paris: O que a série de sucesso da Netflix está fazendo com um pedacinho calmo de Paris

AP - O imenso sucesso da série da Netflix Emily in Paris transformou uma praça tranquila e intocada da capital francesa em um imã turístico.

No histórico Quartier Latin e a apenas uma curta caminhada do magnífico e abobadado Panteão, escondido tão profundamente que você poderia facilmente perdê-lo, fica a Place de l’Estrapade. Para os fãs obstinados do programa que usam boinas, esse pedaço de bairro se tornou um marco por si só.

Isso porque é aqui que a personagem fictícia Emily Cooper, uma americana de 20 e poucos anos interpretada por Lily Collins, vive, janta e saboreia os doces franceses da padaria local.

A atenção recém-descoberta pode ser perturbadora para as pessoas reais que vivem e trabalham aqui, mas a série também está acendendo uma nova paixão por Paris - e até mesmo o grafite anti-Emily tornou-se parte da atração.

People walk past the "Modern bakery", Place de d'Estrapade, in Paris, Wednesday, April 19, 2023. The immense success of the Netflix series "Emily in Paris" has transformed a quiet, untouched square in the French capital into a tourist magnet. (AP Photo/Thibault Camus) Foto: Thibault Camus/AP

A comédia romântica, cuja terceira temporada foi lançada em dezembro, traça as aventuras e desventuras de Emily em sua carreira parisiense e vida amorosa.

Em um dia de semana ensolarado, a praça fica lotada de turistas dos Estados Unidos e de outros lugares, tirando fotos, fazendo vídeos e selfies.

Está tudo aqui: o prédio de apartamentos de Emily em 1 Place de d’Estrapade, onde ela mora ao lado de Gabriel. O restaurante onde Gabriel, interpretado pelo ator francês Lucas Bravo, é o chef. E, claro, a confeitaria que ela adora.

A Place de d'Estrapade, tranquila até os fãs de Emily in Paris a descobrirem Foto: Thibault Camus/AP

A dançarina Riskya Octaviana de Jacarta, Indonésia, veio diretamente para Paris depois de se apresentar na Alemanha por causa de seu amor pela série. Depois de rodopiar na praça, no estilo Emily, ela disse: “Emily é minha grande amiga”.

Elizabeth e Ruben Mercado comemoraram seu 25º aniversário de casamento em Paris e visitaram o bairro de Emily como parte de sua viagem. Elizabeth Mercado disse que se preparou assistindo ao programa antes de partirem.

“Temos tentado praticar um pouco do francês que aprendemos durante a série’', disse ela.

Os turistas fazem questão de parar e tomar lanche na Boulangerie Moderne, apresentada na série. A infusão turística aumentou os lucros, reconhece o proprietário Thierry Rabineau.

Mas o outro lado da fama veio nos comentários online. Algumas pessoas, muitas postando anonimamente, criticaram a qualidade de sua padaria. Rabineau acha que o programa erroneamente deu aos espectadores a impressão de que ele está administrando uma confeitaria de luxo em vez de uma padaria local padrão que vende croissants a 1,30 euros cada.

Thierry Rabineau, proprietário da "Modern Bakery" Foto: Thibault Camus/AP

“As pessoas estão escrevendo comentários, dizendo que é muito caro, não é bom. É nojento. Isso mexe comigo”, disse Rabineau. “É uma padaria moderna, uma pequena padaria de bairro.”

Ele está ciente de como é sortudo por causa da série. “Estamos lucrando com a situação atual.... Mas daqui a dois ou três anos não haverá mais turismo e teremos que estar aqui para sobreviver”, disse.

Stephanie Jamin, que mora na praça e se cruza diariamente com a multidão de turistas, teve que se ajustar a residir em um local obrigatório no mapa dos fãs. Ela diz que as pessoas em si não são um incômodo, mas as multidões podem ser imponentes.

“Nós nos tornamos um bairro ultraturístico, sendo que era uma pracinha ainda um pouco preservada do turismo”, disse ela.

Outro morador que saiu do prédio de Emily disse que era alérgico ao programa. Emily Not Welcome está rabiscada em grafite vermelho em parte da fachada.

Na frente do prédio onde personagem 'mora', há um grafite dizendo que ela não é bem-vinda Foto: Thibault Camus/AP

Mas o grafite também está atraindo fãs, com os visitantes tirando fotos de si mesmos apontando para o comentário que está desaparecendo. Entre eles estava Abdullah Najarri, de Berlim, que chama a série de “divertida”.

“Eu pude ver muito de Paris por meio dessa série, na verdade, e o estilo de vida e os clichês – em parte verdade, em parte não -, então é legal”, disse ele.

A criadora digital croata Sladana Grzincic, em tour por Paris usando uma boina branca, óculos escuros e um suéter listrado azul e branco, foi fotografada dando um salto e um giro em frente ao apartamento de Emily.

Ver a vizinhança real a deixa ansiosa pela próxima temporada, que ela disse que assistirá “um pouco diferente porque eu estava aqui e nos mesmos locais onde ela está filmando”.

A quarta temporada está em andamento, mas a data de lançamento ainda é desconhecida.

A moradora Jamin permanece filosófica sobre o fascínio por seu bairro.

“É tão efêmero quanto a série”, disse ela. Depois dos subsídios do frenesi de Emily, “há pessoas, como todos os lojistas do bairro, que terão se beneficiado enormemente com isso e lhes permitiu recomeçar depois da pandemia de covid. Eles precisavam disso.”

“Haverá inevitavelmente um fim. Emily não é Victor Hugo. Ela não será introduzida no Panteão”, disse Jamin. “Ela irá para casa e tudo ficará bem.”