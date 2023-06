Filmagens de nova temporada de ‘Emily em Paris’ são adiadas por greve de roteiristas, diz revista

As filmagens da quarta temporada de Emily em Paris foram adiadas por dois meses por conta da greve de roteiristas, que ainda acontece nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela Variety. De acordo com a publicação, a nova data ainda pode mudar. A Netflix não comentou.

Emily em Paris foi renovada no ano passado, antes mesmo da terceira temporada estrear, em dezembro. Durante o Festival de Cinema de Cannes, a atriz Philippine Leroy-Beaulieu, que interpreta a chefe de Emily na série, chegou a comentar que a próxima temporada poderia ser afetada pela greve, que já dura 34 dias.]

A terceira temporada de 'Emily em Paris' estreou no dia 21 de dezembro. Foto: Stéphanie Branchu/Netflix

No último domingo, 4, o ator escocês Brian Cox, que interpretou o magnata Logan Roy em Succession, expressou seu apoio aos grevistas. Ele destacou que são eles “as principais forças” por trás do trabalho criativo e, portanto, devem “ser recompensados por seu verdadeiro valor”. Durante o Festival de Cannes, os jurados também declararam apoio à greve.

Outras produções já tinham informado que paralisariam suas produções por conta da greve de roteiristas, que começou no dia 2 de maio. Stranger Things, que se prepara para sua última temporada, é uma delas. O anúncio foi feito pelos irmãos Duffer, Matt e Ross, co-criadores da série. “Embora estejamos ansiosos para iniciar a produção com nosso incrível elenco e equipe, não é possível durante esta greve”, afirmaram os escritores em uma publicação no Twitter.

Além de Stranger Things, séries como Abbott Elementary e Yellowjackets, que também já estavam em processo de produção, tiveram que ser paralisadas. Isso pode afetar a quantidade de episódios na temporada que ainda vai ao ar.

Ao contrário, quando do início da paralisação das atividades, a Amazon Prime Vídeo disse que continuaria a trabalhar na produção da nova temporada de O Senhor dos Anéis: Anéis de Poder. A plataforma disse que não usará os serviços dos produtores executivos JD Payne e Patrick McKay, já que os dois estão apoiando a greve.