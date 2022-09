Emmy 2022: cinco coisas que você precisa saber sobre a premiação

Será que o seriado sul-coreano Round 6 entrará para a história do Emmy? Será que Sucession ganhará a estatueta de melhor série dramática no “Oscar da televisão”? A plataforma de streaming Hulu se expandirá? Aqui estão cinco coisas para saber sobre o 74º Emmy Awards, que ocorre na noite desta segunda-feira, 12, em Los Angeles.

Novas estrelas coreanas

Em 2020, o filme sul-coreano Parasita surpreendeu ao levar para casa a glória do Oscar. Mas Hollywood está pronta para cruzar a “barreira das legendas” mais uma vez para premiar uma produção de televisão em língua coreana? Round 6, série de sucesso da Netflix sobre pessoas competindo por dinheiro em versões bárbaras e mortais de jogos infantis, tornou-se um fenômeno global desde seu lançamento, há cerca de um ano.

Lee You-mi (E), com seu prêmio de da Television Academy Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Agora, essa crítica feroz do capitalismo pode ganhar o Emmy de melhor série dramática, que seria a primeira para uma série em língua não inglesa. Aliás, já é pioneira só por conseguir uma indicação na categoria, uma das 14 que recebeu no total. A série já conseguiu provar uma vitória quando Lee Yoo-mi levou para casa o prêmio de melhor atriz convidada em série dramática no Creative Emmys, o evento anterior à gala em que várias estatuetas são entregues em categorias menores. Lee interpreta Ji-yeong, um dos 456 competidores desesperados que esperam ganhar dinheiro no brutal concurso.

Dupla nomeação

Continua após a publicidade

Um grande número de artistas são indicados a vários prêmios, muitos deles nas categorias de atuação e também nos bastidores. Entre as mulheres, Julia Garner (Ozark e Inventing Anna) e Sydney Sweeney (Euphoria e The White Lotus) estão entre as indicadas para papéis em diferentes séries. Garner está entre as favoritas para ganhar o prêmio de melhor atriz coadjuvante em série dramática.

Sydney Sweeney está cotada por seu papel em "Euphoria", da HBO Foto: HBO/AP

O ator Bill Hader concorre ao prêmio de melhor ator de comédia por Barry, sobre um assassino de aluguel que se muda para Los Angeles e se envolve no mundo da atuação, o que também lhe rendeu uma indicação por direção, roteiro e produção da série. Seth Rogen é indicado para melhor ator coadjuvante e produtor na minissérie Pam and Tommy, a história de como uma fita de sexo da atriz Pamela Anderson e do baterista do Motley Crue, Tommy Lee, se tornou pública.

O retorno da gala

Pela primeira vez após a pandemia de covid-19, a Television Academy organiza uma cerimônia presencial no Microsoft Theater em Los Angeles, com um desfile de celebridades no tapete vermelho. Em 2020 a cerimônia de premiação foi em grande parte virtual e, no ano passado um pequeno evento foi organizado em um local parcialmente ao ar livre.

O ator Kenan Thompson vai apresentar a premiação este ano Foto: Frederic J. Brown/AFP

O veterano do Saturday Night Live Kenan Thompson, que ganhou um Emmy em 2018, fará sua estreia como apresentador. A cerimônia terá início às 20h30 e será transmitida no Brasil pelo canal a cabo TNT.

Continua após a publicidade

Hulu aposta no crescimento

HBO e Netflix tendem a dominar os Emmys, mas 2022 pode ser um ano marcante para o Hulu, que é de propriedade majoritária da Disney +. A plataforma de streaming, que transmite exclusivamente nos Estados Unidos e cujo conteúdo é mais voltado para adultos do que o Disney+, tem séries originais como The Handmaid’s Tale (série dramática vencedora em 2017) e vem aumentando sua produção.

Elisabeth Moss em The Handmaids Tale Foto: Hulu/WashingtonPost

Este ano, tem alguns dos principais concorrentes na categoria minissérie. Michael Keaton concorre ao prêmio de melhor ator por Dopesick, que recebeu 14 indicações, na qual interpreta um médico envolvido na epidemia de opiáceos nos Estados Unidos. Na mesma categoria, Amanda Seyfried é a favorita para melhor atriz por seu papel como a estrela da biotecnologia que cai em desgraça em The Dropout. Pam and Tommy tem 10 indicações, e a comédia Only Murders in the Building, estrelada por Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez como um improvável trio de podcasters de crimes reais, também está na disputa.

Prêmio póstumo para Chadwick Boseman

Chadwick Boseman, o intérprete do super-herói Pantera Negra que morreu em agosto de 2020 de câncer de cólon, esteve perto de receber um Oscar póstumo em 2021 por A Voz Suprema do Blues, mas a Academia preferiu finalmente entregar o prêmio de melhor ator a Anthony Hopkins para Meu Pai.

Boseman recebeu, por fim, um prêmio este ano no Creative Emmys por ter dublado uma versão de seu personagem Pantera Negra na série animada da Marvel What If...?

Continua após a publicidade

Outros vencedores do evento pré-show incluíram o ex-presidente dos EUA Barack Obama, a estrela pop Adele, o rapper Eminem e o apresentador de reality show RuPaul Charles.