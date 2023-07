A franquia Esquadrão Suicida vai virar anime. O anúncio da nova série foi feito pela DC, que divulgou um pequeno trailer e o cartaz de Suicide Squad ISEKAI nesta terça-feira, 3.

Arlequina e Coringa são destaque em treiler da série de 'Esquadrão Suicida', chamada Suicide Squad ISEKAI Foto: Reprodução de Vídeo/YouTube/@dcofficial

Em conjunto com a DC, estão no projeto a Warner Bros. Japan e o japonês WIT Studio, criador da animação Attack on Titan.

Além do destaque para Arlequina, outras personagens emblemáticas também aparecem no vídeo, como o Coringa e provavelmente Amanda Waller.

Com design grandioso, a animação mostra também referências da cultura japonesa. Além dos cenários, surge na tela um belíssimo e imenso dragão.

A produção ainda não tem data de lançamento. Ela foi anunciada durante a Anime Expo 2023, em Los Angeles. A direção ficou a cargo de Eri Osada.

Continua após a publicidade