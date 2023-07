Estreias do streaming em julho: veja lista com ‘Xuxa, o documentário’, drama da HBO, Realengo e mais

O mês de julho está recheado de novos lançamentos nas plataformas de streaming. Reunimos os destaques nesta lista, que vai desde Xuxa, o documentário, do Globoplay, passando por um drama meio thriller investigativo com Claire Danes em Círculo Fechado, do HBO Max, até a família de Gilberto Gil em nova temporada de reality show no Amazon Prime Video. Mas tem muito mais, incluindo também a Netflix.

Veja abaixo trailers, fotos e resumos (alguns como as plataformas fornecem) dos principais lançamentos.

Globoplay

Xuxa, o documentário - 13 de julho

A série documental do Globoplay, com cinco episódios, vai mostrar como Maria da Graça Xuxa Meneghel conquistou o Brasil e foi consagrada a “rainha dos baixinhos”. ‘Xuxa, o documentário’ volta ao passado e revisita os momentos marcantes de sua vida e carreira; sucessos e desilusões, brigas e amores. A produção tem até um reencontro entre Xuxa e Marlene Mattos, quase 20 anos depois que a apresentadora rompeu totalmente com a diretora.

Vicky e a Musa - 19 de julho

Vicky e a Musa é o primeiro musical dos Estúdios Globo e estreia em 19 de julho no Globoplay. A série infantojuvenil traz cenas grandiosas e lúdicas com a participação de personagens da mitologia grega. A música e a dança, em especial, são o fio condutor da história, que começa a partir da amizade de duas meninas. Vicky (Cecília Chancez) anda triste desde que a melhor amiga Luara (Tabatha Almeida) decidiu deixá-la de lado e passou a ignorá-la. Cansada dessa situação, a estudante desabafa na praça do bairro. Sem que ela saiba, seu pedido de socorro será atendido por Euterpe (Bel Lima), musa da música. Após ajudar inúmeros artistas que se tornaram ícones musicais com seu entusiasmo, a filha de Zeus chega à Terra com apenas um propósito: inspirar Vicky e, através dela, outras pessoas.

Euterpe (Bel Lima), a musa do música, e Vicky (Cecília Chancez) Foto: Globo/Estevam Avellar

HBO Max

Círculo Fechado - 13 de julho

Círculo Fechado aborda uma investigação sobre um sequestro fracassado que revela segredos de longa data e conectam vários personagens e culturas na atual cidade de Nova York.

Massacre na Escola - A Tragédia das Meninas de Realengo - 9 de Julho

A série documental de quatro episódios acompanha o antes e o depois das vítimas e familiares do primeiro massacre em uma escola do Brasil. Em cerca de 15 minutos, um homem disparou mais de 30 vezes, deixando 24 estudantes baleados e 12 mortos, dentre eles, 10 meninas. Ele era um ex-aluno, que entrou com duas armas escondidas durante a comemoração de 40 anos da Escola Municipal Tasso de Silveira, em Realengo, Rio de Janeiro. Testemunhas pontuam que o assassino se direcionava, majoritariamente, às alunas da escola. O documentário se aprofunda no universo dos grupos de ódio nas redes sociais, onde são compartilhados discursos extremistas, sobretudo de misoginia.

Cena de 'Massacre na Escola - A Tragédia das Meninas de Realengo', do HBO Max Foto: Divulgação/HBO Max

Amazon Prime Vídeo

Viajando Com os Gil (segunda temporada) - 30 de junho

Este título chegou tão no limite do mês ao Amazon Prime Video que até vale entrar na relação de julho. Viajando Com os Gil é um reality show documental com seis episódios que acompanha como a família do cantor e compositor Gilberto Gil tornou realidade a turnê internacional “Nós, a Gente”. A turnê celebrou o aniversário de 80 anos do músico, reuniou filhos e netos e também resultou no que agora pode ser visto como a primeira temporada do reality, a série Em Casa com os Gil.

Novela - 28 de julho

A série de drama cômico Novela mostra Isabel (Monica Iozzi), roteirista que luta para se tornar autora de uma novela das 21h e que, quando finalmente tem essa chance, é traída pelo mentor, o experiente e trapaceiro Lauro Valente (Miguel Falabella). A partir daí, uma sucessão de eventos inexplicáveis tira a paz do autor, do elenco e de toda a equipe da trama.

Negociador - 21 de julho

O capitão Gabriel Menck (Malvino Salvador) é negociador da polícia e integrante do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE). Ele é responsável pelo resgate de reféns na mira de criminosos e resolve situações de crise complexas nas ruas de São Paulo. Com trabalho intenso em casos imprevisíveis e repletos de dramas humanos e escolhas difíceis, só existem dois resultados possíveis: a vida ou a morte. Ele tem ainda que lidar com a morte da esposa em um acidente, o estresse pós-traumático do filho e uma rasteira do antigo superior, Bismark.

Apple TV+

Stephen Curry: Subestimado - 21 de julho

Documentário sobre a notável história de amadurecimento de um dos jogadores mais influentes, dinâmicos e inesperados da história do basquete. Unindo imagens de arquivo e entrevistas inéditas, o longa-metragem documenta a ascensão de Curry: de um jogador universitário de baixa estatura, até quatro títulos da NBA e parte de uma das dinastias esportivas mais dominantes do mundo.

Depois da Festa - 12 de julho

A segunda temporada da aclamada série de comédia apresentará novos personagens contando um mistério por meio de diferentes gêneros cinematográficos populares. Um casamento é arruinado quando o noivo é assassinado e todos os convidados são suspeitos. Com a estreia mundial dos dois primeiros episódios na quarta-feira, 12 de julho, no Apple TV+, a série terá uma estreia semanal todas as quartas-feiras até 6 de setembro de 2023.

Fundação (segunda temporada) - 14 de julho

Mais de um século após o final da primeira temporada, a tensão aumenta por toda a galáxia na segunda época de Fundação. Enquanto os Cleons desenvolvem-se, uma rainha vingativa planeja destruir o Império. Baseada nas histórias premiadas de Isaac Asimov, a adaptação monumental de Fundação narra as histórias de quatro indivíduos que transcendem o espaço e o tempo enquanto superam crises mortais, mudando lealdades e relacionamentos complicados, que acabarão por determinar o destino da humanidade. A segunda temporada de 10 episódios estreia mundialmente na sexta-feira, 14 de julho, no Apple TV+, com novos episódios semanais todas as sextas-feiras, até 15 de setembro.

Netflix

Wham!

Com imagens de arquivo e entrevistas da época, o documentário promete uma viagem no tempo para se aprofundar na dupla Wham!, formada por George Michael e Andrew Ridgeley nos anos 1980, e que fez grande sucesso à época.

The Witcher - 3.ª temporada

A série protagonizada por Henry Cavill acabou de ganhar novos episódios na última quinta-feira, 29 de junho, mas já há data definida para o lançamento da próxima leva da 3.ª temporada: 27 de julho. Tempo suficiente para quem ainda não conhece dar uma chance para a série desde o início.