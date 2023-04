Estrelas de ‘Beef’ falam sobre a história de agressão sexual inventada por David Choe

THE NEW YORK TIMES - O criador e duas estrelas da nova série da Netflix, Beef, conversaram sobre uma controvérsia envolvendo outro ator do programa na última sexta-feira, 21. O assunto era sobre David Choe, que disse em um podcast em 2014 ter agredido sexualmente uma massagista. O assunto movimentou as redes sociais.

Choe, no entanto, disse que inventou o incidente supostamente revelado no podcast, uma afirmação que o criador de Beef , Lee Sung Jin, e seus atores principais, Steven Yeun e Ali Wong, se pronunciaram em um comunicado: ”A história que David Choe inventou há nove anos é inegavelmente dolorosa e extremamente perturbadora”, disseram Lee, Yeun e Wong, que também são produtores executivos de Beef.

“Não toleramos essa história de forma alguma e entendemos por que isso foi tão perturbador e desencadeante.” E acrescentaram: “Estamos cientes de que David se desculpou no passado por inventar essa história horrível e o vimos trabalhando para obter o apoio de saúde mental de que precisava na última década para melhorar a si mesmo e aprender com seus erros.”

A Netflix confirmou a autenticidade da declaração, que foi feita exclusivamente para a Vanity Fair , mas se recusou a comentar. Choe e os representantes de Lee, Yeun e Wong não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. Em um episódio de 2014 de um podcast que Choe coapresentou, ele falou sobre se envolver no que chamou de “comportamento de estupro” quando coagiu uma massagista a fazer sexo oral. Mais tarde, ele disse que a história foi inventada.

Choe aparece em sete episódios como o primo do personagem de Yeun em 'Beef' Foto: Netflix

“Eu nunca estuprei ninguém”, disse ele ao The New York Times há dois anos. O trecho de seu podcast voltou a circular nas redes sociais desde a estreia de Beef neste mês. O show é estrelado por Yeun e Wong e Choe aparece em sete episódios como o primo do personagem de Yeun. A temporada de 10 episódios recebeu elogios da crítica e foi o segundo programa em inglês mais assistido do serviço nesta semana, de acordo com a Netflix. Choe apresentou uma série limitada de quatro episódios no FX e no Hulu em 2021 e apareceu em outros programas esporadicamente, incluindo um episódio de The Mandalorian. Beef é seu primeiro papel substancial como ator.

Continua após a publicidade

Choe ganhou amplo reconhecimento em 2012, quando foi revelado que ele tinha um investimento que poderia o tornar multimilionário. Vários anos antes, o empresário Sean Parker havia pedido a Choe para pintar murais nos escritórios de uma startup de internet em Palo Alto, Califórnia. Parker ofereceu a ele $ 60.000 ou ações da empresa nascente, disse Choe, e foi assim que Choe se tornou um dos primeiros acionistas do Facebook, que agora se chama Meta.