‘Extrapolations’: conheça a série futurista sobre o clima que já está virando realidade

THE WASHINGTON POST - Quando a série futurista Extrapolations - Um Futuro Inquietante estreou na Apple TV+ em março, seu episódio de abertura mostrou uma cidade de Nova York cujos céus ficaram laranja devido à fumaça de incêndios florestais – no ano de 2037. Então, quando os céus realmente ganharam um tom laranja apocalíptico na semana passada, com a fumaça dos incêndios florestais do Canadá sufocando a cidade, muitos fãs da série tiveram um flashback – ou talvez um flash-forward.

Meryl Streep em uma cena da série 'Extrapolações - Um Futuro Inquietante', de Scott Z. Burns. Foto: Apple TV+/Divulgação

Ao longo de oito episódios interconectados, Meryl Streep, Kit Harington, Sienna Miller e outros atores e atrizes do elenco de Extrapolations enfrentam um futuro cada vez mais sombrio à medida que as mudanças climáticas transformam um ano de 2037 não muito diferente do nosso 2023 em um cenário infernal na década de 2070, onde a mera exposição ao sol pode ser fatal e ninguém sai de casa sem um tanque de oxigênio. Scott Z. Burns, o criador e produtor executivo da série, disse que queria contar uma história longe o suficiente no futuro, mas não tão distante que os impactos das tendências climáticas parecessem implausíveis para um público de 2023.

Agora nada parece implausível. Em Extrapolations, uma das personagens nascidas na cidade de Nova York durante os incêndios florestais de 2037 desenvolve um debilitante “coração de verão”, devido à exposição à fumaça ainda no útero. Hoje, médicos na Austrália estão tratando “bebês de incêndios florestais”, crianças nascidas durante os catastróficos incêndios de 2019-2020 com problemas pulmonares crônicos.

Burns, que filmou boa parte de Extrapolations em Nova York, falou com a Bloomberg sobre contar um futuro que parece predito.

A realidade climática já alcançou o futuro que você retratou?

Bem, acho que a realidade climática é recorrente. Quando filmamos a primeira temporada, alguns incêndios no Canadá afetaram a qualidade do ar em Nova York. Eu me lembro de um dia entrar nos nossos estúdios e tirar uma foto do horizonte que meio que serviu de modelo para muito do que fizemos no piloto. Na semana passada, muitas pessoas postaram coisas comparando as imagens do piloto com os céus de Manhattan. As pessoas estavam pensando que a série talvez estivesse no caminho certo.

Os eventos da semana passada parecem responder a qualquer crítico que dizia que ‘Extrapolations’ estava exagerando ao retratar o futuro das mudanças climáticas.

Todos nós passamos muito tempo deliberando sobre qual deveria ser a data de início de Extrapolations. Queríamos avançar o suficiente no futuro para responder a uma grande questão: esses eventos que estamos vendo agora são anomalias ou fazem parte de padrões recém-criados? Ou será que existem certos fenômenos das mudanças climáticas que são uma questão de ponto crítico, e essas coisas não são cíclicas, mas passam por algum tipo de mudança de fase? Extrapolations sugere que há um período de tempo em que coisas assim acontecem e as tratamos como anomalias e achamos que tudo vai voltar ao normal no ano seguinte. Mas, com o tempo, você olha para a linha de tendência e diz: “O normal está mudando”.

Fumaça sufocante e céus alaranjados são comuns na Costa Oeste dos Estados Unidos. A chegada dessa realidade à Costa Leste vai ter um impacto sobre como os criativos de cinema e televisão encaram as mudanças climáticas?

Espero que sim. Uma de nossas maiores esperanças com esta série é levar coisas como as que estão acontecendo nos céus de Nova York para a consciência pública de um jeito diferente. Então, espero que mais artistas entendam isso e criem mais arte em resposta. Mas tem um outro lado: é bem provável que no mês que vem nossos céus não estejam mais laranja e aí vamos dizer, “Ah, foi só uma coisa que aconteceu naquela semana maluca”.

Haverá mais uma temporada de ‘Extrapolations’?

Parte do motivo pelo qual os episódios foram espaçados de maneira irregular foi porque tínhamos contemplado a possibilidade de mais temporadas para que pudéssemos preencher a linha do tempo. Por causa da greve dos roteiristas, não tive nenhum contato com a Apple. Então, é uma grande pergunta sem resposta até que os estúdios se sentem e façam um acordo conosco. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU