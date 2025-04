‘FUBAR’: 2ª temporada de série com Arnold Schwarzenegger ganha data de estreia na Netflix

Além do astro de O Exterminador do Futuro, a nova temporada conta com o retorno de Monica Barbaro. Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Fabiana Udenio, Aparna Brielle, Guy Burnet, Andy Buckley, Jay Baruchel, Barbara Eve Harris e Scott Thompson completam o elenco principal.

Em Fubar, Schwarzenegger interpreta Luke, um agente da CIA prestes a se aposentar que precisa embarcar em uma nova missão para salvar uma outra espiã — sua filha — de uma situação perigosa. Na nova temporada, Luke enfrenta uma nova vilã (Moss), uma antiga namorada que ameaça destruir o mundo.