‘Futurama’ volta após 10 anos e explora o passado em nova mistura de comédia e ficção científica

“Informação quer ser livre” pode ser um ditado duvidoso, mas possui um desdobramento que é uma verdade mais clara: a propriedade intelectual quer ser explorada.

No entanto, a propriedade intelectual não quer ser livre, é por isso que a animada comédia de ficção científica Futurama retornou na segunda-feira, 24, após uma ausência de 10 anos, no serviço de streaming por assinatura no Star+ no Brasil. (O primeiro episódio novo faz referência ao Fulu, o quarto streamer mais popular no ano de 3023.)

O programa teve uma história errante e problemática de 1999 a 2013: estreou na Fox, foi cancelado, reiniciado como uma coleção de filmes direto para DVD, ressuscitou como uma série no Comedy Central e então foi cancelado novamente. A temporada atual é rotulada de diversas maneiras, como a 8ª ou a 11ª.

O mesmo programa

Seja qual for o número atribuído, o novo Futurama é muito parecido com o antigo Futurama, quase agressivamente. O elenco de dubladores originais está intacto, os produtores veteranos retornam e os dois primeiros episódios foram escritos por Patric M. Verrone e Eric Horsted, dois dos escritores mais frequentes dos primeiros dias do programa. É um impressionante testemunho de lealdade. De volta também, em testemunho ao custo afundado, está uma das glórias da série também está de volta, em um testemunho do custo irrecuperável: a sequência de abertura jazzística, agitada e elaboradamente animada.

Após hiato de dez anos, Futurama saiu do tubo criogênico, com todo o elenco original e espírito satírico intactos Foto: Hulu

Mais centralmente, é o mesmo programa em forma e textura. A tripulação do serviço de entrega interestelar Planet Express e a sede na Nova Nova York do século 31 continuam inalteradas. Histórias desajeitadas e cheias de ação situadas entre ópera espacial e comédia de escritório ainda são o veículo para uma corrente constante de humor atual, trocadilhos e piadas que variam de sutis a descaradas.

É a fórmula que Matt Groening, criador de Futurama e desenvolvedor junto com David X. Cohen, já havia aperfeiçoado em Os Simpsons; Philip J. Fry (Billy West), o herói atrapalhado entregador de Futurama, é um Homer Simpson mais jovem e ingênuo. Se Futurama fosse uma pessoa, você poderia imaginar que ela diria “D’oh!” quando retornasse depois de 10 anos e Os Simpsons, o programa à sombra do qual sempre esteve, ainda estivesse à espreita.

Novos rumos

Futurama terminou de forma doce em 2013, com Fry e sua alienígena de um olho só, Leela (Katey Sagal), que haviam passado uma vida juntos enquanto o resto do mundo estava congelado no lugar - resultado de um dos esquemas mirabolantes do Professor Farnsworth (também interpretado por West) - prestes a serem enviados de volta no tempo para fazer tudo de novo.

A nova temporada começa no momento seguinte, com o tempo fictício e o próprio programa reiniciados. O problemático robô Bender (John DiMaggio) proclama com esperança: “O importante é que, seja lá o que aconteceu, nunca, jamais acontecerá novamente.”

A autoironia casual é o tema do primeiro episódio, um comentário sobre maratonar séries, com alfinetadas ao Hulu, Black Mirror e a conturbada história de Futurama. (Título fictício de programa de TV favorito: “Better Call Cthulhu”, ou talvez “Alien vs. Predator vs. Bluey”). Conforme a temporada continua - seis episódios foram disponibilizados no Hulu nos EUA e um no Star+ no Brasil - fica cada vez mais claro que o programa não hesitará em explorar seu próprio passado e iconografia, retornando a enredos antigos e revivendo uma variedade de personagens. (Reaparição favorita pessoal: o homem da lua Méliès).

Essa insularidade é uma preocupação crítica legítima, embora os efeitos sejam específicos. Se você nunca assistiu ao programa antes, não saberá o que está perdendo, mas provavelmente perceberá que está perdendo algo e que isso é um problema. Se você já é fã, ficará perfeitamente feliz. Se um número suficiente de fãs se inscrever no Star+, então que a festa continue.

Lapso temporal

Uma preocupação maior é que a escrita e o conceitualismo cômico geral perderam um pouco de energia. Os episódios voltados para grandes alvos fáceis, como bitcoin e Amazon, parecem rotineiros, não importa quantas oportunidades ofereçam para fazer conexões com o passado do programa. E o que parece ser um aumento significativo do tempo de tela dedicado às várias unidades familiares dos personagens dá às histórias um toque de sentimentalismo que não estava presente antes.

Muitas coisas aconteceram no mundo nos 10 anos em que Futurama esteve ausente; uma delas é que a animação para adultos na TV continuou se desenvolvendo. Rick and Morty demonstrou como o humor autorreferencial e jocoso poderia atingir um alto nível de intensidade e inventividade, e BoJack Horseman mostrou que a comédia de animais engraçados poderia ser inesperadamente complexa e emocionante. Por mais agradável que Futurama continue sendo, ele está em uma espécie de lapso temporal em que esses programas ainda não aconteceram.

Este artigo foi originalmente publicado no The New York Times.