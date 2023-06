‘Gêmeas Trans’, do HBO Max, acompanha vida de irmãs após redesignação sexual

Mayla e Sofia, irmãs gêmeas naturais da pequena cidade de Tapira, no interior de Minas Gerais, viraram notícia da noite para o dia em 2021 depois de passarem, aos 19 anos, por uma cirurgia de redesignação sexual juntas. Agora, dois anos depois, os desafios das duas ganham as telas com a série documental Gêmeas Trans, no HBO Max e Discovery+. São seis episódios: três na estreia em 1° de junho, e outros três já na quinta-feira seguinte.

Dirigida por Rico Perez, a produção acompanha Mayla e Sofia no dia a dia quando elas se reencontram para curtir férias, rever antigos amigos e encarar novos desafios. Muitas das histórias ali são absolutamente comuns, envolvendo temas como conflitos, amor e realização de sonhos. No entanto, sob a ótica das duas jovens mineiras, tudo ganha outro significado, mostrando a luta pelo reconhecimento e contra o preconceito.

Mayla e Sofia fizeram juntas uma cirurgia de redesignação de sexo e a história delas é contada em na série documental 'Gêmeas Trans: Uma Nova Vida', disponível no HBO Max. Foto: HBO Max/Divulgação

De cara com o passado

Mayla explica que o processo de gravação da série não foi fácil. “Tinha uma psicóloga com a gente o tempo todo”, conta ela, que mora em Buenos Aires, onde cursa medicina. “Tive alguns episódios de regressão. É normal ter uma vez ou outra, por isso é importante deixar claro para outras mulheres trans como é importante sempre ter acompanhamento psicológico. Achar que cirurgia vai resolver seu problema é se enganar. Foi o que aprendi”.

Já no primeiro episódio da série, assistido pelo Estadão, as gêmeas começam a se preparar para um sonho de infância: participar do concurso de beleza realizado na cidade onde cresceram. No entanto, a chegada de Mayla e de Sofia ao interior de Minas Gerais, além do reencontro com a família e o burburinho dos moradores, faz com que a tensão com os preparativos para o concurso de beleza cresça. Como serão os próximos dias para elas?

Agora, com o lançamento da produção, as duas irmãs sabem que vão ter que lidar com mais exposição. Afinal, mais do que apenas contar a história das duas, Gêmeas Trans mostra detalhes que, até agora, não tinham sido revelados em nenhuma matéria de jornal. É um mergulho na vida das duas jovens, mas que acreditam que há algo de positivo nesse tipo de exposição. “A gente pode ajudar a mudar a vida de alguém”, afirma Sofia.

Para ela e para a irmã, levar o olhar delas para outras pessoas é o objetivo final da série. “A produção tá aí pra isso. É pra mostrar nossa família e ajudar a quebrar o tabu. A família é o nosso maior refúgio”, conta Mayla. “Queremos mostrar que isso pode ser possível”.