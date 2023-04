‘Ghosted’: ‘É ótimo interpretar a donzela em perigo’, diz Chris Evans

Apesar de ser reconhecido no papel de super-herói, Chris Evans vai agora ser coadjuvante no filme Ghosted, onde interpreta o namorado que se envolve inocentemente nas aventuras da namorada e agente da CIA, interpretada por Ana de Armas.

Para Ana De Armas, a inversão das normas tradicionais de gênero no filme, que acaba de chegar à programação da Apple+, é “simplesmente ótima”.

“É importante porque existe essa... expectativa de que seja sempre o homem que protagonize um filme de ação”, disse a atriz de 34 anos à AFP durante a estreia do filme em Nova York, na última terça-feira (18).

Mas nesta mistura de comédia romântica e filme de ação, dirigido por Dexter Fletcher, não são apenas os homens que podem ser os “valentões”, de acordo com a atriz.

Ana de Armas e Chris Evans em cena de 'Ghosted' Foto: Frank Masi/Apple TV+

Comédia romântica com ação

No filme, Evans interpreta Cole, um cara meio desajeitado que fica confuso quando a misteriosa Sadie desaparece do radar após um primeiro encontro bem-sucedido com ela.

Cole logo descobre que esse desaparecimento não tem nada a ver com ele, mas com o fato de Sadie não ter tempo para se apaixonar porque está muito ocupada sendo uma agente da CIA.

“É ótimo interpretar a donzela em perigo”, diz Evans. “É ótimo ser alguém que precisa ser salvo”, acrescentou o ator, que passou a última década vestindo o traje do Capitão América como parte dos Vingadores do Universo Marvel.

Este não é o primeiro filme de ação da cubana Ana De Armas. Em 2021, ela apareceu na saga de James Bond 007 - Sem Tempo Para Morrer e está prestes a ser vista em Bailarina, que fala sobre a origem de John Wick, em 2024.

Ana De Armas foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz por seu papel como Marilyn Monroe no filme Blonde, de 2022.