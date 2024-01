‘Golpista do Amor’: conheça a série francesa que a Globo exibe após o BBB 24

A série francesa Golpista do Amor começa a ser exibida na TV Globo nesta sexta-feira, 12, após a transmissão do Big Brother Brasil 24. A produção tem quatro episódios e irá ao ar nas sextas-feiras depois do reality show.

A trama conta a história de um vigarista interpretado pelo ator Jonathan Zaccaï que vive enganando mulheres. Usando do charme, ele cria novas personalidades, nomes e profissões para manipular e roubar as garotas com quem se relaciona.

Série 'Golpista do Amor' estreia nesta sexta, 12, na Globo. Foto: Globo/Divulgação

Até que quatro dessas mulheres, Camille (Odile Vuillemin), Mathilde (Héléna Noguerra), Oriane (Flore Bonaventura) e Iris (Élodie Frégé), resolvem se unir para desmascará-lo.

Todas tiveram as vidas prejudicadas por ele - além da perda de dinheiro, foram humilhadas e tiveram suas famílias destruídas. Para darem o troco, precisam aprender a trabalhar juntas e arriscar suas vidas.

A produção é descrita como um thriller investigativo, foi criada pela roteirista francesa Alice van den Broek e foi sucesso durante a exibição original na França, em 2022, pela emissora M6.