Grammy 2023: 7 produções para ver no streaming com indicados aos prêmios da música

O Grammy vai premiar os melhores da música neste domingo, 5. Entre os destaques da premiação está a indicação de Anitta na categoria artista revelação. A cerimônia terá início às 21h30 (Brasília) com um pré-show e, a partir de 22h, será dadá largada para a entrega dos gramofones dourados. No Brasil, o público poderá acompanhar pela TNT e também no streaming pela HBO Max, com transmissão direto de Los Angeles.

'Black is King', narrativa visual lançada na plataforma Disney+, conta a história de um jovem que viaja por um mundo difícil, longe de sua família. Foto: Robin Harper/Parkwood Entertainment/Disney + via AP

Mas se você é do tipo que gosta de conhece mais do trabalho de seus artistas favoritos, o Caderno 2 fez uma seleção com cinco produções, entre séries, shows e realities de artistas que estão na lista de indicados da maior premiação da música.

Confira abaixo 5 produções com indicados ao Grammy para ver no streaming

Anitta

A “girl from Rio” fez história no ano passado ao vencer o VMA e agora pode fazer história também levando para casa um Grammy de Artista Revelação. Mas a gente que é brasileiro igual a ela conhece muito sua história e os passos que levaram Anitta até onde ela está atualmente. Se você não conhece tão bem, talvez seja o caso de assistir às duas séries documentais que a cantora tem na Netflix: Vai Anitta (2018) e Anitta: Made in Honório (2020). A primeira delas mostra os bastidores criativos da cantora entre amigos e familiares. A segunda mostra uma Anitta mais “gente como a gente”, revelando a mulher por trás da diva pop.

Beyoncé

Em 2022, Beyoncé fez história ao se tornar a artista mulher com mais vitórias no Grammy - foram 28. Com as indicações que recebeu para o Grammy deste ano, ela se tornou, também, a mulher com mais indicações ao prêmio ao longo da história. Foram 88 no total. Agora, a cantora está prestes a bater mais recordes na premiação. Ela precisará de apenas mais quatro troféus para se tornar a artista mais condecorada da Recording Academy. Para quem é fã da “queen B”, dá para esperar a noite de premiação assistindo ao especial Homecoming, o show da cantora no Coachella, disponível na Netflix. Tem também a opção de assistir ao Black is King, um álbum visual em que reinterpreta lições de O Rei Leão, que está no Disney+.

Kendrick Lamar

O rapper americano é um dos artistas com maior número de indicações nesta edição do Grammy, disputando em oito categorias: Gravação do Ano, Disco do ano, Música do ano, melhor clipe, Melhor Performance de Rap, Melhor Performance de Rap Melódico, Melhor Música de Rap e Melhor Álbum de Rap. Enquanto espera ver quantos gramofones o rapper vai levar para casa, dá para assistir a Kendrick Lamar Live: The Big Steppers Tour, um filme concerto que mostra a segunda apresentação de Lamar na Accor Arena em Paris, na sua quinta turnê solo, disponível na Amazon Prime Video.

Lizzo

Também na disputa por alguns gramofones (Gravação do Ano, Disco do Ano, Música do Ano, Melhor Performance Solo de Pop e Melhor Álbum Pop Vocal), Lizzo mostrou no ano passado que é também muito boa como “rainha da tv”. A cantora apresenta um reality show para escolher dançarinas para sua turnê, o Lizzo Procura por Mulheres Grandes, disponível na Amazon Prime Video. O programa, inclusive, levou para casa um Emmy de melhor programa de competição.

Taylor Swift

Ela já fez história no Grammy levando alguns gramofones para casa algumas vezes. Na edição deste ano, ela disputa três categorias: Música do Ano, Melhor Clipe e Melhor Música de Country. A cantora e compositora pode ser vista também no documentário Miss Americana, que está disponível na Netflix. O filme documentário acompanha Taylor Swift e sua vida ao longo de vários anos de sua carreira.

