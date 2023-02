‘Grease: Rise of the Pink Ladies’ ganha data de estreia no Paramount+; confira

O Paramount+ divulgou o trailer e a data de estreia da nova série original Grease: Rise Of The Pink Ladies. A série, inspirada no musical de sucesso, que tinha Olivia Newton John e John Travolta no elenco, estreia na plataforma de streaming no dia 7 de abril.

Cartaz da série 'Grease: Rise Of The Pink Ladies', nova produção do Paramount+, que estreia em abril. Foto: Paramount Pictures

Leia também A Volta ao Mundo em 80 Dias: série de aventura, romance e paisagens incríveis; veja detalhes

A série musical se passa quatro anos antes dos acontecimentos vistos em Grease: Nos Tempos da Brilhantina. Em 1954, antes do rock ‘n’ roll reinar, antes dos T-Birds serem os melhores da escola, quatro colegas se atrevem a se divertir em seus próprios termos, provocando um pânico moral que mudará Rydell High para sempre.

Grease: Rise Of The Pink Ladies é estrelada por Marisa Davila como Jane, Cheyenne Isabel Wells como Olivia, Ari Notartomaso como Cynthia, Tricia Fukuhara como Nancy, Shanel Bailey como Hazel, Madison Thompson como Susan, Johnathan Nieves como Richie, Jason Schmidt como Buddy, Maxwell Whittington-Cooper como Wally e Jackie Hoffman como assistente.

A série foi escrita e produzida por Annabel Oakes (Atypical e Transparent), que também atua como produtora executiva e diretora.