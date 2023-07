Pela primeira vez em 63 anos, roteiristas e atores de Hollywood entram em greve simulteamente. E o resultado é paralisação imediata da produção e gravação de filmes, séries e programas.

O que deve atrasar a última temporada de Stranger Things, a próxima da The Last of Us e filmes como as sequências de Deadpool, Avatar e o musical Wicked. Veja lista abaixo.

Séries e filmes como Avatar, Stranger Things, Deadpool 3 e The Last of Us foram interrompidos por greve de roteiristas e atores em Hollywood Foto: 20th Century Studios; Netflix; Marvel; HBO

O efeito mais instantâneo da decisão foi visto em Londres, onde ocorria a premiere do longa Oppenheimer e atores abandonaram o evento. De acordo com o site Deadline, coube ao diretor Christopher Nolan informar o público da saída de atores como Robert Downey Jr, Matt Damon, Emily Blunt e Rami Malek.

“Vocês os viram aqui antes no tapete vermelho. Infelizmente, eles partiram para escrever cartazes de protesto na luta por salários justos para os membros trabalhadores do sindicato [dos atores]”, afirmou o diretor antes da exibição do longa. Esse tipo de ação faz parte das regras da greve, definidas pelo Screen Actors Guild, que é o sindicato dos atores e usa a sigla SAG-AFTRA.

Eventos de lançamento e divulgação suspensos

Na lista de definições, os atores não deverão participar de estreias, dar entrevistas sobre trabalhos concluídos, ir a premiações, participar de festivais de cinema ou até mesmo promover projetos nas redes sociais enquanto durar a greve, informa a Variety.

“Não temos opção”, declarou Fran Drescher, presidente do SAG-AFTRA e estrela da série The Nanny. “Se não fizermos isso agora, todos vamos estar em apuros. Estaremos ameaçados de sermos substituídos pelas máquinas e os grandes negócios”, afirmou a líder do sindicato, que reúne mais de 160 mil atores e outros profissionais do cinema e da televisão.

A atriz brasileira Bruna Marquezine, que faz parte do elenco do filme Besouro Azul, manifestou apoio à greve pelo Instagram. “Estarei sempre ao lado de iniciativas que lutem pelo progresso da comunidade artística, seja no meu país ou no exterior”, escreveu Bruna, que não participará de divulgações do projeto com estreia marcada para 17 de agosto. (Deslize para o lado no post abaixo para ver)

Eles reivindicam melhorias salariais, um reajuste nos pagamentos que recebem pelas reexibições das produções, e definições sobre o uso da Inteligência Artificial (IA) na indústria, entre outros pontos. Apenas alguns reality shows, programas de auditório e de entrevistas poderiam continuar no ar.

Veja alguns dos programas e séries e afetados pela greve conjunta

Talk shows

“Jimmy Kimmel Live” da ABC, “The Late Show” da CBS, e “Tonight” e “Late Night” da NBC entram em suspensão, com reprises exibidas na programação. A HBO vai parar produções ao vivo de “Real Time with Bill Maher” e “Last Week Tonight” com John Oliver. O “The Daily Show” do Comedy Central (que atualmente vinha sendo apresentado por elenco rotativo de comediantes) também entra em hiato.

Stranger Things - Netflix

Ruptura - Apple TV+

Yellowjackets - Showtime

Roteiristas tinham voltado ao trabalho por exatamente um dia e interromperam as atividades com a declaração de greve, disse no Twitter a co-criadora da série Ashley Lyle.

A Casa do Dragão - HBO

Todos os roteiros da segunda temporada do spin-off de “Game of Thrones” “House of the Dragon” foram devolvidos, e o produtor executivo Ryan Condal continua trabalhando na série em uma área de não-roteiristas.

Anéis do Poder - Amazon Prime Video

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder segue em produção, mas sem colaboração dos produtores executivos J.D. Payne e Patrick McKay, que apoiam a greve.

Abbott Elementary - ABC

Sandman - Netflix

Programas da AMC

Roteiros para as séries de Anne Rice e spinoffs Walking Dead estão prontos, mas produção não começou.

American Dad e Family Guy - TBS/Star+

The Handmaid’s Tale - Hulu

Daredevil: Born Again - Marvel

Young Sheldon - CBS

The Simpsons - Star+

Andor - Disney+

Big Mouth - Netflix

Blade - Marvel

A Marvel encerrou a pré-produção do reboot do vampiro Blade, que deve ter Mahershala Ali como o caçador de vampiros.

Cobra Kai - Netflix

Evil - Paramount+

Good Omens - Amazon Prime Video

Jeopardy! - Sony

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight - HBO

Spin-off de Game Of Thones teve roteirização paralizada

Veja alguns dos filmes afetados pela greve de Hollywood

Deadpool 3

Inicialmente, as gravações continuariam, mas nesta sexta, 14, a produção foi interrompida - de acordo com o Deadline

Wicked

Os Fantasmas Se Divertem

Sequência deve atrasar

Gladiador

Novo filme também deve ser adiado

Ghostbusters 4

Mufasa: The Lion King

Avatar 3 and 4

Filmes que estão próximos do lançamento também ser afetados com suspensão de eventos de divulgação, como pré-estreias e tapetes vermelhos, além de coletivas de imprensa e entrevistas. Alguns dos títulos prestes a chegarem ao público são os blockbusters Barbie e Oppenheimer, ambos no cinema no Brasil em 20 de julho.

Outros nomes são mansão mal assombrada (27 de julho), As Tartarugas Ninja: Caos Mutante (3 de agosto), Mistério em Veneza (15 de setembro), entre outros.

Com informações de AFP, Variety, Daily Mail, Deadline, Today e BBC