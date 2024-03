‘Grey’s Anatomy’: veja curiosidades sobre a série que está há quase duas décadas no ar

A vigésima temporada de Grey´s Anatomy estreia nesta quinta-feira, 14, nos Estados Unidos. No ar desde 2005, a produção acompanha a rotina de médicos em um hospital de Seattle.

Confira curiosidades sobre 'Grey's Anatomy'. Foto: Canal Sony Brasil/Divulgação

No Brasil, a série está disponível no Star+, ainda sem previsão de chegada da nova temporada. Enquanto os novos episódios não estão disponíveis, separamos algumas curiosidades sobre o seriado. Confira abaixo:

Patrick Dempsey não interpretaria Derek Shepard

Antes de Derek Shepard ser interpretado por Patrick Dempsey, o papel foi oferecido ao ator Rob Lowe, que recusou a oferta.

Alex Karev não estava no roteiro original

Um dos personagens principais da série, Alex Karev, não existia no roteiro original. As primeiras cenas com Justin Chambers foram gravadas e adicionadas depois que o episódio piloto já estava finalizado.

Alex Karev. Foto: Reprodução | ABC

Órgãos vistos na série são verdadeiros

Os órgãos vistos nas cirurgias de Grey´s Anatomy são de animais, como a grande maioria dos órgãos cinematográficos.

Sarah Drew deu à luz após cena de parto de April

Em uma das cenas mais emocionantes do seriado, April Kepner da à luz a seu filho, Samuel, que morre em seus braços minutos depois. O que poucos sabem é que Sarah Drew, que interpreta a personagem, estava grávida de verdade e entrou em trabalho de parto 10 horas depois da gravação.

April Kepner e Jackson Avery. Foto: Reprodução | NBC

Despedida do elenco original

Do elenco original, apenas James Pickens Jr., que interpreta Richard Webber, e Chandra Wilson, que dá vida a Miranda Bailey, permanecem na série.

Roteirista brasileiro

Beto Skubs, natural de Piracicaba, interior de São Paulo, está no time de roteiristas e produtores da série desde 2021. No dia 24 de maio do ano passado, o primeiro episódio assinado pelo brasileiro foi exibido. Veja a entrevista com o Estadão.

O episódio 'Road Trippin' (Pegando a estrada, em tradução livre) ficou conhecido como o 'episódio brasileiro' de 'Grey's Anatomy'. Ele conta com personagens e referências do Brasil, além de ter sido escrito pelo brasileiro Beto Skubs. Foto: Sony Channel

Bokhee é uma enfermeira instrumentista de verdade

Bohkee é uma enfermeira instrumentista que aparece em todas as temporadas da série. O nome real da atriz é o mesmo e ela também é uma enfermeira instrumentista aposentada.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais