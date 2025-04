HBO confirma 3ª temporada de The Last of Us

Bella Ramsey vive Ellie, protagonista de 'The Last of Us' Foto: HBO/Divulgação

A segunda temporada de The Last of Us estreia apenas neste domingo, 13, mas a HBO já oficializou a produção do terceiro ano. Vice-presidente executiva da emissora, Francesca Orsi elogiou a leva de episódios que vai ao ar nesta semana, dizendo que a série é uma “façanha extraordinária”.

PUBLICIDADE “[Os criadores] Craig (Mazin), Neil (Druckmann), Carolyn (Strauss) e todo o time de produtores executivos, elenco e equipe entregaram uma sequência magistral e estamos empolgados em levar o poder de narrativa de Craig e Neil para o que sabemos que será uma terceira temporada igualmente emocionante e extraordinária”, disse Orsi em comunicado. “Abordamos a segunda temporada com o objetivo de criar algo que pudéssemos nos orgulhar”, disse Mazin. “O resultado final excedeu nossos objetivos mais ambiciosos, graças à nossa colaboração contínua com a HBO e o trabalho impecável do nosso elenco e equipe inigualáveis.” O produtor e roteirista ainda afirmou estar empolgado para o terceiro ano.

Druckmann disse que a série de The Last of Us, inspirada no jogo homônimo criado por ele para a produtora de videogames Naughty Dog, é um “alto na minha carreira” e agradeceu o apoio dos fãs à produção. “Em nome de todos na Naughty Dog, nosso elenco e equipe, muito obrigado por nos dar esta oportunidade [de produzir a adaptação]. Estamos animados para lhes dar mais The Last of Us.”

Baseada nos games de sucesso, The Last of Us se passa num mundo pós-apocalíptico em que um fungo transforma humanos em zumbis. Tentando sobreviver, a humanidade se divide em diferentes comunidades, cada uma pregando uma forma diferente de viver. O mundo ver nascer uma luz de esperança com a aparição de Ellie (Bella Ramsey), uma garota imune ao fungo e que pode ser a chave para encontrar uma cura.

The Last of Us é protagonizado por Bella Ramsey (Game of Thrones) e Pedro Pascal (Gladiador II). Gabriel Luna (Fubar), Kaitlyn Dever (Vinagre de Maça), Catherine O’Hara (Os Fantasmas Ainda Se Divertem), Isabela Merced (Alien: Romulus) e Young Mazino (Treta) completam o elenco.