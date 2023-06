‘Stranger things’ vai parar? Veja impacto da greve de roteiristas, que segue em impasse

A greve dos roteiristas de Hollywood está prestes a completar dois meses desde seu início e já afetou o andamento de séries como Stranger Things, The Last Of Us, Emily In Paris, Cobra Kai e A Casa do Dragão.

Apesar de demonstrarem solidariedade publicamente aos roteiristas, outras duas categorias, as de atores e diretores, não dão indícios de que devem se juntar à greve - o que seria ainda mais catastrófico para a indústria.

Manifestantes na greve dos roteiristas de Hollywood em foto de 24 de maio de 2023, em Burbank, na Califórnia. Foto: Richard Vogel/AP

Na última sexta, 23, a associação dos produtores, que engloba represenantes de uma série de grandes empresas como Netflix, Disney, Warner e Paramount, conseguiu chegar a um acordo com o sindicato dos diretores (leia mais aqui).

Há possibilidade de que o mesmo aconteça em breve em relação ao sindicato dos atores de Hollywood. Segundo a Variety, no sábado, 24, Fran Drescher, presidente do Screen Actors Guild [SAG-AFTRA] divulgou um vídeo aos membros da instituição afirmando: “Estamos fortes e vamos chegar a um acordo ideal”.

“Quero garantir a vocês que estamos tendo negociações extremamente produtivas e cirúrgicas em todas as questões cruciais que vocês nos disseram ser mais importantes a vocês”, emendou.

A greve dos roteiristas, por sua vez, ainda não tem data para acabar.

Continua após a publicidade

Desde quando os roteiristas estão em greve

O Writer’s Guild Of America (WGA) está em greve desde 2 de maio de 2023. A medida foi adotada após cerca de “seis semanas de negociações com “Netflix, Amazon, Apple, Disney, Discovery-Warner, NBC Univeral, Paramount e Sony”, representadas pela Aliança dos Produtores de Filmes e Televisão [AMPTP - sigla para Alliance of Motion Picture and Television Producers”.

The Writers Guild of America holds a march and rally as the film and TV writers strike continues in Los Angeles, California, U.S., June 21, 2023. REUTERS/Mike Blake Manifestantes do WGA em foto de 21 de junho de 2023 em Los Angeles, na Califórnia, durante a greve dos roteiristas. Foto: Mike Blake/Reuters

Entre as reclamações, aumentos salariais abaixo do esperado, uma grande quantidade de roteiristas trabalahando pelo preço mínimo da tabela, contratação de equipes cada vez menores por parte das redes de TV e o receio com o crescimento da inteligência artificial em ‘substituição’ ao que os humanos fazem - algo que também abrange diretores e atores.

“A partir de sua recusa em garantir qualquer nível de emprego semanal na televisão episódica, passando pela criação de uma “diária” na variedade de comédia, pela obstrução ao livre trabalho de roteiristas e pela inteligência artificial, eles fecharam a porta da força de trabalho e abriram a porta da criação de roteiros como uma profissão inteiramente freelancer”, consta em comunicado divulgado no início da greve.

Quais séries serão afetadas pela greve dos roteiristas?

Diversas produções foram afetadas pela greve dos roteiristas, muitas delas em diferentes momentos do processo de produção de novas temporadas, que devem se atrasar - com um prazo ainda indefinido, como da quinta temporada de Stranger Things.

Continua após a publicidade

De acordo com os sites Vulture e Variety, entre as séries afetadas pela greve dos roteiristas estão:

Stranger Things,

The Last Of Us,

Cobra Kai,

A Casa do Dragão,

Emily In Paris, Hacks,

Uma Família da Pesada,

Yellowjackets,

Good Omens,

Abbot Elementary,

American Dad,

Big Mouth,

Evil: Contatos Sobrenaturais,

Blade

e o filme de Community .

. Alguns programas no formato late show, como os de Jimmy Kimmel, Bill Maher, John Oliver, também foram afetados.

Os irmãos Duffer, criadores de Stranger Things, inclusive usaram o Twitter para prestar apoio à greve: “Não se para de escrever os roteiros quando as filmagens começam. Ao mesmo tempo em que estamos animados para começar a produção com nosso maravilhoso elenco e equipe, isso não é possível durante essa greve. Nós esperamos que se chegue a um acordo justo em breve, para que possamos todos voltar ao trabalho.”