‘House of the Dragon’: HBO reconhece vazamento de último episódio

O último episódio da primeira temporada da série House of the Dragon foi vazado na internet nesta sexta-feira, segundo reconheceu a plataforma HBO Max à imprensa de Hollywood. “Sabemos que o décimo episódio de House of the Dragon foi publicado em sites de download de torrents ilegais”, anunciou um porta-voz da empresa à revista Variety.

Cena de 'House of the Dragon', série da HBO

De acordo com a HBO, o vazamento teve origem em um distribuidor do mercado europeu e do Oriente Médio. A empresa tenta agora retirar do ar todos os links para download. “Não gostamos que esta ação ilegal piorou a experiência da nossa audiência mais fiel, que poderá uma assistir a uma versão impecável do episódio quando estrear no domingo, em qualidade 4K”, acrescentou a empresa.

Tanto a HBO como a franquia Game of Thrones, à qual pertence House of the Dragon, estão mais do que acostumados com vazamentos. Na última temporada da série original, há quatro anos, quatro episódios vazaram antes da estreia. Tudo isso apesar de a WarnerMedia, grupo ao qual pertence a plataforma, impedir a própria imprensa televisiva de acessar os episódios mais esperados pelo público para prevenir qualquer tipo de vazamento indesejado.