House of the Dragon: série chega à metade com drama de alta qualidade

Ao contrário das novelas, os casamentos são sempre momentos de tensão e confusão no universo Game of Thrones. Não seria diferente em A Casa do Dragão, ou House of the Dragon, cujo quinto episódio foi ao ar ontem, às 22h, na HBO e HBO Max.

ATENÇÃO PARA OS SPOILERS DO EPISÓDIO 5 DE A CASA DO DRAGÃO. SÓ LEIA SE JÁ TIVER ASSISTIDO.

Rhaenyra (Milly Alcock) resolveu levar a sério o chamado do pai, Viserys (Paddy Considine), de que ela deve se casar pelo bem de Westeros. Em troca, ganhou a demissão de Otto Hightower (Rhys Ifans), o pai da rainha Alicent (Emily Carey). Otto não parte sem antes dizer a Alicent que ela é a responsável. “Você escolheu a Rhaenyra”, diz à filha. E tem razão.

A princesa acata a decisão de se casar com seu primo, Laenor Velaryon (Theo Nate). Assim, duas das casas mais poderosas e ricas de Westeros, ambas descendentes da Antiga Valíria, vão se unir. Rhaenyra sabe que Laenor é gay. Então quer dizer que ela seguiu à risca o ensinamento de seu tio Daemon (Matt Smith), de que um casamento é um arranjo político e que, depois de consumado, cada um pode seguir seu caminho. E é exatamente esse o arranjo que ela propõe a Laenor, que tem um namorado, Sor Joffrey Lonmouth (Solly McLeod). Enquanto isso, ela pretende seguir com seu affair com Sor Criston Cole (Fabien Frankel) ou, quem sabe, com o Tio Daemon (eca). Ou com os dois.

Alguns anos antes, Viserys recusou o casamento com a irmã de Laenor, a então pequena Laena, uma decisão nobre, porém politicamente pouco sensata. Agora, precisa voltar com o rabo entre as pernas para Corlys Velaryon (Steve Toussaint), que virou seu desafeto e aliado de Daemon. O negócio é tão ruim que Corlys nem se dá o trabalho de esperar pelo rei na praia. Viserys é considerado fraco. A mãe de Laenor, Rhaenys (Eve Best), preocupa-se porque conhece a orientação sexual do filho. O pai acredita que é só uma fase. Corlys, meu bom, para quem correu os sete mares, você não aprendeu muita coisa.

Cena do episódio 5 de 'House of the Dragon'. Foto HBO

Enquanto isso, o pobre Sor Criston Cole, romântico, propõe que Rhaenyra abrace sua liberdade e parta com ele pelo mundo. Ele não entende que Rhaenyra não pode fugir da coroa, pois é a coroa. Mas se desespera, pois, por ela, quebrou seu voto de castidade e pode perder sua posição. Cole não vem de família rica, não é nobre. A única coisa que tem é sua honra.

Mas Rhaenyra tem seu dever. “O Trono de Ferro é maior do que eu, maior do que qualquer pessoa da minha família”, ela diz, referindo-se à profecia de Aegon, o Conquistador, de que um Targaryen teria de estar governando para combater um mal que virá do Norte e ameaçará a humanidade. A continuidade da Casa do Dragão no poder é fundamental, portanto, até porque um descendente de Aegon será o “príncipe que foi prometido, e dele será a canção do gelo e do fogo”. House of the Dragon aposta muito mais nas profecias e visões do que Game of Thrones, que as deixou de lado, frustrando os fãs dos livros.

Mesmo tendo mantido Westeros sob comando dos Targaryen, Viserys questiona se será lembrado como um bom rei. Ele não ganhou nem perdeu guerras. Não foi testado. Gostaria de ter sido. Está preocupado com seu legado.

E finalmente chega o casamento. Rhaenyra precisa aguentar aquele Lannister chato, em momento de descontração antes do caos. E olha quem está presente: Daemon, claro, não ia perder a chance de arrumar confusão, depois de ter despachado sua mulher, Rhea Royce (Rachel Redford), desta para melhor. Ele tem a pachorra de reivindicar sua herança em Pedrarruna, ainda por cima.

Quem não está no início das festividades? Alicent. Ela faz sua entrada dramática bem no meio do discurso do marido. De propósito, claro. E usando verde, a cor da guerra para os Hightower. Quem não gosta de uma moda com significado, não é mesmo?

Alicent está possessa porque descobriu que Rhaenyra mentiu sobre aquela noite que passou com dois homens – graças à fofoca de Larys Strong (Matthew Needham), uma espécie de Mindinho desta geração e filho da atual Mão do Rei, Lyonel Strong (Gavin Spokes). O pai dela, Otto, foi demitido por isso, ela foi traída novamente, e seus filhos correm risco porque pela estabilidade do reino a irmã mais velha pode querer eliminá-los. A guerra entre as duas está instaurada e transborda para o próximo episódio, quando há um salto no tempo e uma troca de atrizes. Saem as ótimas Milly Alcock e Emily Carey, entram Emma D’Arcy e Olivia Cooke.

A sequência do casamento é tensão pura, com o namorado de Laenor sacando que Cole tem algo com Rhaenyra, Daemon sem pudores levando a princesa para longe. É um baile preciso, lindamente escrito, dirigido (por Clare Kilner) e atuado. Como é do feitio de Westeros, termina em um banho de sangue.

Cena do episódio 5 de 'House of the Dragon'. Foto HBO

Mas o show tem que continuar. A celebração do casamento acontece – afinal, é um acordo político que não pode ser adiado porque o namorado do noivo teve o rosto esmagado pelo amante da noiva. E que bela cena, principalmente pela atuação de Alcock, que demonstra dor e compaixão pelo primo-marido.

E assim A Casa do Dragão chega à metade de sua primeira temporada. Em cinco episódios, a trama avançou um bocado – às vezes, um tanto demais. Os saltos temporais não precisavam ser tão grandes. Ficaram algumas lacunas ou alguns dramas que daria gosto ver.

Mas os personagens são bem construídos, com ações que fazem sentido mesmo quando erradas, carregados por atores carismáticos e competentes.

House of the Dragon estreou com a expectativa de trazer mais dragões – e trouxe. Só que, na verdade, nem precisava. A série se sustenta no roteiro, na direção, na coesão, nas atuações e nos personagens. Enfim, no drama. Os dragões vêm de brinde.

Duas notas aleatórias:

- A pobre da Alicent não tem paz com aqueles bebês chorões.

- E nos navios de Westeros definitivamente nunca houve onde se sentar. Todo o mundo continua navegando em pé.