‘House of the Dragon’ x ‘Os Anéis de Poder’: veja comparação entre as duas séries de fantasia

THE NEW YORK TIMES - As comparações entre House of the Dragon da HBO e O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder da Amazon - ambas novas fantasias épicas, ambas séries prequel, ambas com orçamentos enormes e bases de fãs prontas - provavelmente eram inevitáveis. E, de fato, a internet já ficou mais do que feliz em atender.

Cena de 'House of the Dragon', prequela de 'Game of Thrones. Foto: EFE/HBO Max

Mas devemos compará-los? Possivelmente não.

O autor de Thrones, George R.R. Martin - cujo trabalho foi fortemente influenciado pelo autor original de Rings, J.R.R. Tolkien - quer apenas paz no reino. “Não é uma luta mortal nem nada”, disse ele ao The Hollywood Reporter. “Nós não temos que ficar entre parênteses.”

Ainda assim, poucos parecem capazes de resistir ao desejo. E de que somos feitos, pedra Valiriana?

No entanto, em vez de comparar estatísticas do setor - classificações, orçamentos e assim por diante -, vamos ver onde os dois programas se sobrepõem. Qual deles tem as espadas mais legais? Os melhores dragões? A heroína mais formidável? É verdade que as observações iniciais são baseadas apenas nos primeiros episódios (três até agora para Dragon; dois para Rings). Mas já vimos o suficiente para começar a discussão.

Cena da série 'O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder', série do Prime Video baseada no universo fantástico de Tolkien. Foto: Matt Grace / Prime Video

(Alguns spoilers virão a seguir)

Cultura pop autêntica

Não é totalmente justo comparar Tolkien a Martin, que é frequentemente chamado de “o Tolkien americano”. Os dois autores não estão em competição. Martin se inspira em muito do que Tolkien fez, especialmente nas áreas de magia e construção de mundos; mas ele também expandiu as realizações de Tolkien. Tolkien vendeu mais livros do que Martin (ambos venderam dezenas de milhões), mas os de Tolkien existem há muito mais tempo.

Uma comparação melhor pode ser as adaptações anteriores de seu trabalho: Game of Thrones, da HBO, do qual Dragon é uma prequel, versus as versões cinematográficas de Peter Jackson de O Senhor dos Anéis e O Hobbit.

Pode-se dizer que as primeiras temporadas de Game of Thrones foram de certa forma comparáveis aos três primeiros (e muito amados) filmes de Jackson, enquanto as ridicularizadas temporadas posteriores de Thrones se assemelhavam mais aos filmes Hobbit polarizadores. Cada série teve um ótimo começo, mas cada uma testou a paciência dos espectadores. Os fãs de Tolkien já estão encontrando coisas para reclamar com a nova série, mas tiveram muito mais tempo para superar os filmes de Hobbit. Se as classificações de monstros vistas até agora para Dragon são alguma indicação, os fãs de Thrones parecem preparados para perdoar (se não esquecer) por enquanto. Mas ainda é cedo, a reação dos fãs ao final de Thrones foi realmente amarga, e a franquia ainda tem muito chão para recuperar.

Em vantagem: Os Anéis de Poder

Heróis

Como prequels, Anéis de Poder tem outra vantagem porque alguns de seus personagens são imortais. O truque, é claro, é que os novos atores precisam estar à altura daqueles que interpretam encarnações anteriores, alguns dos quais eram amplamente amados. Morfydd Clark, como uma jovem aventureira Galadriel em Anéis (interpretada por Cate Blanchett nos filmes) consegue isso muito bem.

Dragon poderia ter seguido um caminho semelhante se os showrunners estivessem dispostos a revisitar personagens de longa vida de Thrones como Melisandre (Carice van Houten) ou os Filhos da Floresta. Mas isso exigiria encaixar esses personagens na história em lugares onde eles realmente não se encaixavam.

Em vez disso, Dragon implicitamente pede aos espectadores que identifiquem Rhaenyra (Milly Alcock) com Daenerys (Emilia Clarke) e, portanto, apoiem sua reivindicação ao trono. Quanto às causas, isso não é tão nobre quanto a busca de Galadriel para extinguir o mal supremo, ou mesmo a luta inicial de Dany contra a opressão. Rhaenyra quer apenas seu direito de primogenitura; e talvez haja algo heroico em lutar contra o patriarcado para consegui-lo, mas até agora ela não é Galadriel, mesmo que as perucas loiras façam os Targaryen parecerem elfos.

Em vantagem: Os Anéis de Poder

'O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder' corrige o erro de falta de representatividade dos filmes de Peter Jackson. Foto: Matt Grace / Prime Video

Espadas

Diz-se que a espada faz o homem - ou a mulher, ou o elfo. E às vezes uma espada lendária pode fazer mais para alimentar o medo e a admiração do que o indivíduo que a empunha.

Em Os Anéis de Poder, presumivelmente veremos algumas dessas lâminas históricas - a espada de Isildur (Maxim Baldry), por exemplo, que é conhecida como Narsil e tem o peso do destino. Enquanto isso, e o punhal preto quebrado que Theo (Tyroe Muhafidin) guarda secretamente? É uma arma que parece capaz de se reforjar e de beber sangue também. Assemelha-se à espada Anglachel, também chamada de Gurthang, e isso não é uma coisa boa.

Em House of the Dragon, estamos em uma Era de Ouro do lendário armamento Valiriano. O rei Viserys (Paddy Considine) segura a poderosa espada dos reis, Blackfyre, quando quer exercer autoridade, e segura uma adaga familiar quando quer transmitir profecias. (Dadas as propriedades especiais do aço Valiriano daquela adaga, ela também tem o destino escrito por toda parte.) Daemon (Matt Smith), enquanto isso, usa a Irmã Negra mais fina para abrir caminho para a glória.

Depois, há o Trono de Ferro, que é feito de inúmeras espadas e pode facilmente derrubar um rei com um corte bem colocado. Diz a lenda que é assim que o trono “rejeita” aqueles que não são dignos de governar.

Um paralelo ao aço Valiriano no mundo de Tolkien é o mithril, o metal raro e precioso encontrado apenas em Khazad-dûm e Númenor - ambos lugares visitados em Anéis de Poder”. Diz-se que o mithril é mais forte que o aço, mas também mais leve - o que levanta a questão óbvia: por que ninguém pensou em fazer uma espada de mithril?

Em vantagem: Casa do Dragão

Árvores mágicas

No começo - em Os Anéis de Poder, pelo menos - havia as Duas Árvores de Valinor, crescendo lado a lado em um brilho misturado, até que o Lorde das Trevas Morgoth as envenenou. Então, piorando as coisas, Morgoth roubou as Silmarils, três jóias contendo a luz imaculada daquelas duas árvores agora desaparecidas. Também aprendemos que uma muda de presente continua a florescer mesmo nas profundezas subterrâneas de Khazad-dûm. Como? Amor? Magia? (Existe alguma diferença?) Existem também outras árvores significativas, algumas delas simbolizando a amizade entre espécies diferentes. (Procure um destes se formos à capital de Númenor.)

Até agora, os represeiros brancos em House of the Dragon são pouco mais do que um pano de fundo, uma fonte de sombra calmante no bosque sagrado. Mas parece provável que essas árvores estejam sendo utilizadas por alguém como algum tipo de sistema de vigilância Westerosi. (Sabemos que houve uma série de Corvos de Três Olhos e videntes verdes vigiando.) Provavelmente não aprenderemos muito sobre isso nesta temporada.

Em vantagem: Os Anéis de Poder

'House of the Dragon' conta o que aconteceu 200 anos antes dos acontecimentos de 'Game of Thrones'. Foto: HBO Max

Dragões

Os dragões são as armas definitivas da guerra. No prólogo de Os Anéis de Poder, vemos o maligno Morgoth fazer uso pioneiro das bestas aladas em batalha.

Uma de suas montarias parece ser Ancalagon, o Negro, um modelo óbvio para outro gigante familiar, Balerion, o Pavor Negro, cujo crânio preservado é um objeto de reverência em House of the Dragon. Os dragões de Tolkien não são animais de estimação; levá-los para passear seria desaconselhável. E eles terão um papel mais sério na história assim que os anões conseguirem suas joias de poder.

Mas, para resolver a questão central entre as duas franquias, quais dragões são melhores? Sabemos pelo loquaz Smaug, no filme de 2013 O Hobbit: A Desolação de Smaug, que os dragões de Tolkien são conscientes e atenciosos. Um a um, eles têm ativos intelectuais sérios; mas, como um grupo, seus escassos números na Terra-média durante esta Segunda Era não são páreo para a horda cuspidora de fogo em House of the Dragon.

Syrax de Rhaenyra e Caraxes de Daemon são apenas as primeiras dessas feras a serem introduzidas no show - há um poço de dragões inteiro mais deles que ainda não vimos.

Em vantagem: Casa do Dragão,

Linguagens inventadas

Dado que Tolkien era de fato um linguista, que criou seu próprio idioma élfico (quenya, é chamado), Os Anéis de Poder começa com uma vantagem distinta sobre House of the Dragon nesta categoria.

Martin (para os livros) e o criador da linguagem David J. Peterson (para Dragão) fizeram esforços valentes para alcançar algo próximo ao que Tolkien fez, mais notavelmente com o Alto Valiriano, a língua materna dos governantes Targaryen. Se fôssemos julgar cada show apenas pela arte de seus idiomas, o quenya de Tolkien certamente venceria.

Mas Os Anéis de Poder desperdiça essa vantagem mal utilizando o quenya quando os elfos falam uns com os outros, ou Khuzdul entre os anões, pelo menos nos dois primeiros episódios. Ouvimos Elrond (Robert Aramayo) murmurar algumas palavras em élfico para si mesmo quando está escrevendo algo, mas ele muda para a língua comum segundos depois.

Por outro lado, House of the Dragon usa Alto Valiriano para estabelecer um relacionamento entre um tio e sobrinha Targaryen, e os atores falam tão fluentemente que o vínculo parece real.

Em vantagem: Casa do Dragão

Idioma, Período

Ambos as séries são baseadas em material preexistente. Para House of the Dragon, é a história imaginária de Martin, o livro Fogo & Sangue. Para Os Anéis de Poder, são principalmente apêndices de O Senhor dos Anéis, que são essencialmente esboços da história.

Ambos os programas tiveram que inventar bastante para preencher as lacunas narrativas, e aqui House of the Dragon se beneficia do envolvimento direto de Martin como um dos criadores do programa. Além disso, os escritores de House of the Dragon parecem muito mais conscientes de como usar falas e cenas para agitar a discussão mais fria e acionar a velha fábrica de memes Thrones novamente. O “Eu nunca brinco com bolo” de Rhaenyra foi um pouco tenso, mas as pessoas ainda estão falando sobre o assassinato da cesariana do primeiro episódio.

The Rings of Power, até agora, não está colocando a carne de volta no cardápio, rapazes - e também não está servindo o segundo café da manhã. Mas sabemos que Daemon Targaryen sempre nos dará os GIFs.

Em vantagem: Casa do Dragão