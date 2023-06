‘Invasão Secreta’: Abertura de série da Marvel é feita com inteligência artificial e divide opiniões

A nova série da Marvel, Invasão Secreta, estreou no Disney+ nesta quarta-feira, 21, mas está dividindo opiniões nas redes sociais por outro motivo: a arte de abertura da produção foi feita com a ajuda de inteligência artificial.

A informação foi revelada pelo diretor e produtor executivo da série, Ali Selim, ao site Polygon. Segundo a publicação, o design foi desenvolvida pela empresa de artes visuais Method Studios com a ajuda de AI.

“Quando entramos em contato com os fornecedores de IA, isso fazia parte - veio direto da mudança de forma, da identidade do mundo Skrull, sabe? Quem fez isto? Quem é?”, disse ele.

Selim se refere ao universo de Invasão Secreta, que mostra a invasão à terra de seres chamados Skrull, capazes de se transformar em outras pessoas e alterar sua forma. Veja o trailer:

“Conversávamos com eles [Method Studios] sobre ideias, temas e palavras, e então o computador ia lá e criava alguma coisa. E então poderíamos alterar um pouco usando palavras, e a coisa mudaria”, explicou Selim. Assista ao resultado:

A informação de que a abertura foi feita com inteligência artificial tem dividido opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns defenderam o uso da tecnologia com o contexto da série, outros afirmaram que isso “abre precedentes” para que a AI seja usada mais vezes, afetando profissionais das artes visuais.

Vale pontuar que a regulação do uso da inteligência artificial é uma das demandas feitas pelos membros do sindicato de roteiristas de Hollywood, que entraram em greve no começo de maio.

Confira a repercussão:

