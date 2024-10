Irmãos Menendez ganham movimento no TikTok por sua liberdade; saiba o que eles acham

Sobre o movimento em prol da liberdade dos irmãos, o produtor do documentário, Ross Dinerstein, disse ao The Hollywood Reporter: “Hoje em dia, as pessoas estão olhando para casos como esse, de abuso, de uma maneira diferente. Então [o documentário] foi uma oportunidade de contar essa história, tanto para eles quanto para nós, em um tempo diferente, quando as pessoas estão pensando sobre isso de maneira diferente”.

O documentário veio após a represália de Erik e Lyle à série de Ryan Murphy, Monstros, também da Netflix.

Erik se pronunciou em uma carta: “É triste para mim saber que a representação desonesta da Netflix sobre as tragédias que cercam nossos crimes levou as verdades dolorosas vários passos para trás - de volta no tempo para uma era em que a promotoria construiu uma narrativa em um sistema de crenças de que os homens não eram abusados sexualmente e que os homens vivenciavam o trauma do estupro de forma diferente das mulheres”.