Irmãos Menendez: Ryan Murphy comenta mudança da defesa pública do caso; veja o que ele disse

O promotor do condado de Los Angeles, George Gascón, responsável pela revisão da pena dos irmãos, anunciou que o processo deve ser concluído até o fim da semana. “Há realmente dois grupos no meu escritório. Um deles, que inclui pessoas envolvidas no julgamento original, defende que os irmãos devem permanecer na prisão pelo resto da vida e que não foram molestados. O outro acredita que há indícios de que eles foram, sim, abusados e que merecem alguma forma de alívio”, disse Gascón à CNN.

Ele admitiu que a revisão do caso foi motivada pela comoção gerada pela série de Murphy, além do documentário da Netflix, O Caso dos Irmãos Menendez. Gascón reconheceu estar sob pressão para mostrar clemência aos irmãos e avaliar novas provas de abuso sexual que possam embasar a revisão de suas sentenças. A decisão será formalizada em uma audiência, inicialmente marcada para 26 de novembro, e poderá levar à redução ou até à anulação das penas de Lyle e Erik Menendez.