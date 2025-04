A atriz Reese Witherspoon em 'Legalmente Loira', filme que ganhará prequel em formato de série Foto: MGM/Divulgação

Série prelúdio de Legalmente Loira, sucesso dos anos 2000 estrelado por Reese Witherspoon, Elle teve sua primeira imagem oficial revelada. Em suas redes sociais, Witherspoon, que produz o seriado, compartilhou uma foto de Lexi Minetree como a personagem — confira:

PUBLICIDADE “Harvard foi difícil. O colegial foi mais difícil. Nossa nova série, Elle, está em produção. Eu não poderia estar mais animada de apresentar Lexi Minetree como Elle Woods”, escreveu Witherspoon em postagem no Instagram. A nova série explorará a adolescência de Elle Woods, anos antes de ela entrar no curso de direito de Harvard. O programa mostrará como a jovem patricinha passou seus anos de colegial. Além de Minetree, o elenco conta com June Diane Raphael (Grace and Frankie), que atuará como a mãe da protagonista.

Elle é a mais nova produção da franquia Legalmente Loira. Além do filme original de 2001, a série cinematográfica conta com a sequência Legalmente Loira 2, de 2003, Legalmente Loiras, de 2009, e desenvolve Legalmente Loira 3, que contará com roteiros de Mindy Kaling (The Office) e Dan Goor (Brooklyn Nine-Nine).

Elle ainda não tem data para estrear.