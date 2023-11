Lisa Kudrow, de ‘Friends’, homenageia Matthew Perry: ‘Obrigada pelo tempo que tive com você’

Nesta quarta-feira, 15, a atriz Lisa Kudrow, a Phoebe do sitcom Friends, homenageou o ator Matthew Perry, morto recentemente, com uma postagem em sua conta no Instagram. Perry, de 54 anos foi encontrado morto no dia 28 de outubro dentro de uma banheira em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos. Até o momento, não se sabe a causa exata da morte do ator.

No texto que escreveu, Lisa descreveu como era estar ao lado do amigo e das lembranças que o intérprete de Chandler Bing deixou nela.

A atriz Lisa Kudrow postou foto ao lado de Matthew Perry Foto: Reprodução/ Instagram @lisakudrow

Para ilustrar o homenagem, Lisa escolheu uma foto em que os dois aparecem juntos. Ela explicou que a imagem retratava justamente o início da amizade entre eles, após a gravação de um piloto de Friends Like Us.

“Então você sugeriu que jogássemos pôquer e tornamos tudo muito divertido enquanto nos relacionávamos inicialmente Obrigada por isso. Obrigada por me fazer rir tanto de algo que você disse a ponto de meus músculos doeram e lágrimas escorrerem pelo meu rosto todos os dias. Obrigada pelo seu coração aberto em um relacionamento de seis vias que exigia compromisso. E muita ‘conversa’. Obrigada por aparecer no trabalho quando você não estava bem e então ser completamente brilhante. Obrigada pelos melhores dez anos que uma pessoa pode ter. Obrigada por confiar em mim. Obrigada por tudo que aprendi sobre graça e amor ao conhecer você. Obrigada pelo tempo que tive com você, Matthew.”

Lisa foi última atriz do elenco principal da série a se manifestar de forma individual sobre a morte de Perry. Inicialmente, ela, Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer e Matt LeBlanc divulgaram um comunicado em conjunto no qual lamentaram a morte do amigo.

“Estamos todos absolutamente devastados com a perda de Matthew. Éramos mais do que simples colegas de elenco. Somos uma família”, dizia a declaração publicada. Com o passar dos dias, cada um deles fez sua homenagem individual nas redes sociais.

No dia 12 de novembro, a certidão de óbito de Perry foi divulgada, mas não traz maiores detalhes sobre a causa do morte. As autoridades americanas esperam a conclusão dos exames toxicológicos para esclarecer o caso.