Livro de Harlan Coben será série da Netflix; veja quando estreia

O enredo gira em torno da detetive Kat Donovan, ex-noiva de Josh (que no livro se chama Jeff). Ele desaparece repentinamente, e, onze anos depois, Kat reencontra o namorado, agora viúvo, em um perfil da internet. Tendo que lidar com o passado mais uma vez, ela se depara com pistas sobre o assassinato do pai, que envolve uma trama de segredos.

Em uma postagem no Instagram do autor, ele disse mais sobre o enredo: “Não há nada como o choque de encontrar uma velha chama em um aplicativo de namoro. Quando isso acontece com a detetive Kat Donovan, ver o rosto de seu ex-noivo novamente a força a revisitar velhas feridas e segredos enterrados. A r final irá te surpreender”.