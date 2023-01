Mansão de ‘The White Lotus’ pode ser alugada no Airbnb; veja fotos

Se você viu a segunda temporada de The White Lotus, com certeza conhece a Villa Tasca, uma mansão que aparece na série da HBO vencedora do Emmy e do Globo de Ouro. A mansão, visitada pelas personagens Harper (Aubrey Plaza) e Daphne (Meghann Fahy), está disponível para aluguel pelo Airbnb, ao custo de cerca de R$ 30 mil por noite.

Localizada em Palermo, na Sicília, a propriedade transporta os hóspedes de volta aos anos 1.500, com mais de 80 mil metros quadrados de jardim e quatro quartos, cada um com banheiro privativo.

Mansão da série da HBO 'The White Lotus' está disponível para aluguel no Airbnb por cerca de R$ 30 mil por noite. Foto: Stefano Corso

“Todas as glórias do passado da Itália - majestosa arquitetura neoclássica, afrescos trompe-l’oeil, lustres de Murano, pinturas com molduras douradas - são um presente suntuoso nesta vila renascentista entre Palermo e Monreale”, diz o anúncio. “Jogue em família nos gramados exuberantes, provoque intrigas no estilo vitoriano em meio a árvores centenárias e pomares de frutas cítricas, roube um momento digno de lua de mel na estufa e observe os cisnes remando em volta do lago”, continua.

A mansão possui uma escada dupla que guia os hóspedes até o andar principal. As salas de estar e de jantar apresentam tetos grandiosos, janelas altas e arte e design italianos em cada espaço, incluindo pinturas de paisagens preenchendo as paredes, além de tapetes que sobrepõem os pisos de pedra polida. Detalhes como retratos com molduras douradas, guarda-roupas de madeira esculpida e azulejos de mármore no banheiro marcam cada uma das suítes.

Tem ainda piscina e um terraço mobiliado e, no interior, sala de bilhar, sala de música, bar, TV e Wi-Fi. As férias na propriedade incluem o serviço de uma equipe completa. A mansão aceita até oito hóspedes e tem exigência mínima de três diárias para fazer reserva.