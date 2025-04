‘Maria e o Cangaço’: Diretores falam sobre série e continuação, centrada em outra mulher emblemática

Quando se fala em cangaço e sertão, o imaginário popular brasileiro tende a sempre caminhar para o lado do homem. É o cangaceiro típico, que vai desde o retratado no filme clássico de Lima Barreto, passando pela própria história de Lampião e até chegar naqueles vividos por Marco Nanini e Enrique Diaz em O Auto da Compadecida. A mulher, mesmo com presença histórica, fica de lado. É nesse vácuo que surge a série Maria e o Cangaço.

Lançada no Disney+ na última sexta-feira, 4, a produção é inspirada no livro de Adriana Negreiros e se centra em Maria de Déa (Isis Valverde), jovem destemida que ousa ter voz num grupo de foras-da-lei. Ela é mais conhecida como companheira de Lampião (Júlio Andrade), mas sua trajetória vai além e a produção traz essa nova perspectiva, de Maria Bonita como mãe e mulher.

Ísis Valverde na série 'Maria e o Cangaço' Foto: Disney+/Divulgação

A chegada da série teve um caminho longo até o streaming. Sérgio Machado, um dos diretores, conta que a obra literária chegou às suas mãos através do ator Wagner Moura. “Ele ficou fascinado quando leu e me ligou dizendo: ‘Vamos adaptar juntos?‘”, relembra Machado. Embora o processo tenha iniciado com a participação de Moura, o ator acabou se afastando devido a outros compromissos profissionais, enquanto Sandra Delgado, roteirista e companheira de Moura, permaneceu no projeto até o final.

Perspectiva feminina

Com seis episódios já disponíveis no streaming, a série acerta principalmente ao colocar o ponto de vista feminino em destaque, evidenciando um dilema específico das mulheres no cangaço: a maternidade. “Maria, assim como outras mulheres do cangaço, em determinado momento, ao terem filhos, precisavam escolher entre continuar naquela vida ou cuidar da criança”, explica o diretor. Uma realidade brutal e apagada dos livros de história, já que era praticamente impossível criar uma criança naquele contexto de violência e fuga constante.

PUBLICIDADE Essa tensão central da narrativa expõe questões que seguem presentes na sociedade brasileira. “A gente gostaria que esses assuntos tivessem sido resolvidos há cem anos... mas não foram”, lamenta o diretor. “Estão aí até hoje: feminicídio, estupro, a sobrecarga feminina...”

Thalita Rubio, que também assina a direção da série, complementa: “São assuntos que ainda ressoam e são urgentes hoje em dia. Por isso, acho que estamos, ainda, na fase de jogar luz sobre essas questões”.

A polêmica do elenco

Desde que Maria e o Cangaço foi anunciada, há uma polêmica natural cercando a produção: em uma história tão típica do nordeste, sobre personagens tão marcantes dessa região do País, os protagonistas são de outros estados. Isis Valverde é mineira, enquanto Júlio Andrade vem do Rio Grande do Sul. O que fez a produção tomar essa decisão?

Questionados, os diretores não quiseram entrar em respostas e polêmicas. Explicaram que das 66 personagens presentes na trama, 52 são interpretadas por atores nordestinos – os dois protagonistas, porém, entram nesses seis que não são de nenhum estado do nordeste brasileiro. Segundo eles, a escolha foi resultado de “extensa pesquisa e testes realizados em capitais como Fortaleza, Salvador, Recife e João Pessoa, além do interior da Paraíba”.

Thalita Rubio destaca o trabalho minucioso na seleção do elenco. “Todos os atores foram escolhidos com muito cuidado e carinho, e trazem algo singular e importante para a série. Eles trazem verdade, presença física”, diz. Para ela, o elenco é “a alma da série”.

Machado contorna a questão enfatizando sua longa experiência em trabalhar com atores da região, mas não entra em pormenores. “Comecei minha carreira no cinema fazendo elenco de filmes como Central do Brasil, Abril Despedaçado, Cidade Baixa, Madame Satã... então eu já tinha muita consciência dessa qualidade extraordinária dos atores nordestinos”, afirma o cineasta.

Lampião e Maria Bonita: os personagens principais da nova série do Disney+ Foto: Disney+/Divulgação

Uma série potente

Controvérsias à parte, Maria e o Cangaço se revela uma série potente, com boas ideias e propostas, resgatando personagens que marcaram a história brasileira e que ainda habitam o imaginário coletivo, quase 90 anos após suas mortes.

Thalita celebra o fato de a série ter sido inteiramente filmada no Nordeste, superando limitações comuns a produções anteriores. “Conseguimos fazer uma série de época, cheia de ação, inteiramente filmada no Nordeste. Isso nos permite contar as histórias que realmente queremos contar — e que precisam ser contadas. Porque são nossas histórias”, afirma com convicção.

E a saga do cangaço pode não terminar nesta primeira temporada. Tanto Sérgio quanto Thalita não escondem o entusiasmo em continuar o projeto, desta vez explorando a trajetória de outro casal emblemático: Corisco e Dadá. “Se Maria foi a primeira mulher a entrar no cangaço por vontade própria, Dadá foi a primeira guerreira — a primeira mulher a pegar em armas”, destaca Machado, já vislumbrando as possibilidades futuras.