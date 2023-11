Matthew Perry: o que se sabe e o que falta saber sobre a morte do Chandler de ‘Friends’?

No último sábado, 28, Matthew Perry, o Chandler Bing de Friends, foi encontrado morto na jacuzzi da sua casa, em Los Angeles. O ator faleceu aos 54 anos de idade.

De acordo com o TMZ, a suspeita inicial é de que Matthew tenha se afogado. Nenhuma droga ilícita foi encontrada pela polícia no local. No entanto, havia na casa de Matthew Perry antidepressivos, ansiolíticos e um medicamento para doença pulmonar obstrutiva crônica - usado por quem tem enfisema ou bronquite crônica. Matthew foi fumante boa parte de sua vida. O caso segue em investigação.

O ator Matthew Perry durante uma exibição beneficente, em Beverly Hills, Califórnia. Perry, que estrelou como Chandler Bing na série de sucesso "Friends", morreu. Ele tinha 54 anos. (AP Photo/Chris Weeks, File) Foto: AP Photo/Chris Weeks, File

O que já se sabe sobre a morte do ator

Um dia após o corpo de Matthew ter sido encontrado, o Los Angeles County Medical Examiner’s Office (órgão semelhante ao IML brasileiro) divulgou informações a respeito de seu caso.

Consta nos registros da instituição: “Local da morte: residência”; “Status do corpo: pronto para liberação”; “Status do caso: aberto” e, em relação à causa da morte, permanece em aberto para “investigações adicionais pendentes”.

Nesta quarta-feira, 1, exames iniciais revelaram que o ator não foi vítima de overdose de fentanil e metanfetamina. De acordo com o TMZ, esse teste inicial não descarta o exame toxicológico que está em andamento e que pode demorar de semanas a meses para ser finalizado. Portanto, a causa da morte ainda não foi definida.

Como estava Matthew Perry

Transparente sobre a sua luta contra o alcoolismo e o uso de substâncias ilícitas, Matthew Perry passava por um bom momento em sua vida.

“Ele estava muito bem, o que torna tudo ainda mais injusto. Eu fiquei muito feliz em ver aquilo. Ele estava em um lugar emocionalmente melhor. Ele parecia bem, tinha parado de fumar. Ele estava sóbrio”, conta Marta Kauffman em entrevista ao Today Show. “Ele aprendeu coisas nessa jornada. E ele entendeu que queria ajudar outras pessoas com problemas de vício. E isso deu propósito para ele”.

O seu bom estado também estava se refletindo em algumas mudanças em sua vida. Desde 2020, o ator havia deixado para trás a luxuosa mansão de Malibu e se mudou para Los Angeles, para uma casa mais modesta.

No exterior, os 1.500 metros quadrados de terreno abrigavam uma piscina elevada Foto: Divulgação/ Zillow

No dia da sua morte, o ator praticou exercícios por duas horas antes de voltar para a sua casa. Quando chegou ao local que foi encontrado, Matthew pediu para que o seu assistente fizesse uma tarefa, ficando sozinho em sua mansão. Quando o assistente retornou, o encontrou na jacuzzi.

Reação do público, do elenco de Friends e da família

A morte de Matthew Perry foi sentida por muitos de seus fãs. Nas ruas de Nova York, próximo do prédio que servia de cenário para o apartamento do elenco de Friends, pessoas deixaram a sua homenagem ao ator.

De acordo com David Crane, um dos criadores de Friends, essa repercussão poderia até não surpreender o ator, que estava familiarizado com a grandiosidade da série, mas ele acredita que, talvez, Matthew não conseguisse internalizar o amor que ele recebia.

No domingo, 29, após o seu corpo ser liberado pelo Los Angeles County Medical Examiner’s Office (órgão semelhante ao IML brasileiro), a família do ator se pronunciou.

David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston e Matt LeBlanc durante cerimônia do Emmy Awards Foto: AP Photo/Reed Saxon, File

“Nós estamos de coração partido pela trágica perda de nosso amado filho e irmão. Matthew trouxe tanta alegria para o mundo, tanto como ator quanto como amigo. Vocês todos significaram muito para ele, e nós agradecemos às demonstrações de amor”, disseram à People.

Na segunda-feira, 30, Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow, o elenco principal de Friends, também se pronunciaram sobre o ocorrido a partir de um comunicado em conjunto.

“Estamos todos absolutamente devastados com a perda de Matthew. Éramos mais do que simples colegas de elenco. Somos uma família”, diz a declaração publicada com exclusividade para a People. “Há tanto a ser dito, mas neste momento vamos nos permitir um instante para lamentar e processar esta perda inimaginável.”

“Com o tempo, falaremos mais, quando e como formos capazes”, continua a declaração. “Por agora, nossos pensamentos e nosso amor estão com a família de Matty, seus amigos e todos que o amaram ao redor do mundo.”

Informações sobre o velório e o enterro ainda não foram divulgadas.