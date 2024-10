McDonalds da Espanha cria o McLanche Feliz para adultos, com brindes de ‘Friends’

A franquia de fast-food não revelou se a edição especial será levada a outros países.

No Brasil, o aniversário de 30 anos de Friends será celebrado com a exposição interativa The Friends Experience. Com sets recriados e réplicas de acessórios e figurinos, a mostra permite visitar o apartamento de Monica, tirar uma foto no sofá do Central Perk e mais. A exposição ficará em cartaz de 28 de Novembro a 23 de Fevereiro, no Shopping Cidade São Paulo e ingressos podem ser adquiridos no site oficial.