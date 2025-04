‘Modernos de Meia Idade’: Criadores miram na sitcom clássica e rejeitam rótulo de ‘Golden Girls Gay’

David Kohan e Max Mutchnick rejeitam o título de “Golden Girls Gay” quando falam de sua nova série, Modernos de Meia Idade. Mesmo assim, a dupla admite que fazer uma comparação entre as duas histórias foi a maneira mais fácil de vender o projeto e colocá-lo no ar.

“Só para deixar claro, eu nunca assisti a The Golden Girls”, admite Kohan, em entrevista ao Estadão. “Eu obviamente conheço a série e o seu conceito, de três mulheres de certa idade —que, aliás, são significativamente mais novas do que nós, o que é absurdo para mim— e a mãe. Essa dinâmica existe na [nossa] série, mas, honestamente, ela não foi concebida desta forma.”

Matt Bomer, Nathan Lane e Nathan Lee em 'Modernos de Meia Idade' Foto: Disney+/Divulgação

PUBLICIDADE Ainda assim, as comparações inevitavelmente existem. Em Modernos de Meia Idade, acompanhamos três amigos, Jerry (Matt Bomer), Arthur (Nathan Lee) e Bunny (Nathan Lane), homens gays de uma certa idade que decidem morar juntos em Palm Springs após a morte acidental de um quarto membro do grupo. Com eles mora também Sybil (Linda Lavin), mãe de Bunny que não dá paz aos outros rapazes. O formato da série, cuja temporada já está disponível na íntegra no Disney+, é aquele clássico de comédias produzidas por canais de TV aberta norte-americanos, como Friends, The Big Bang Theory ou Will & Grace, que é de autoria da mesma dupla.

Isso significa que a maioria das cenas são gravas em cenários internos, com direito a trilhas de risadas ao fundo e a utilização de várias câmeras estacionadas em pontos estratégicos do set, o que confere a ela o título de comédia multicam. O formato possibilita que a montagem dos episódios seja mais rápida e menos custosa, embora o resultado seja, normalmente, mais simples.

Max Mutchnick (à esquerda) e David Kohan (à direita), criadores de 'Modernos de Meia Idade' Foto: Entrevista para o Estadão/Reprodução

“Eu não acho que essa seja aquele tipo de sitcom de mãe, sabe? Fizemos algumas alterações no sentido de testar os limites da linguagem típica do formato, porque o Hulu nos permitiu fazer isso”, explica Mutchnick. “E foi empolgante porque conseguimos escrever de uma forma que nunca foi possível para nós no passado, além de soarmos um pouco mais natural, para dizer a verdade.”

A menção ao passado e a alegria com o novo projeto não são em vão. Kohan e Mutchnick são parceiros criativos de longa data, e compartilham nada menos do que 13 créditos como produtores executivos ou criadores de séries ao longo das últimas três décadas. Will & Grace, Partners e $#*! My Dad Says são algumas das comédias que firmaram seus nomes entre os de grande importância para o gênero.

Os dois ressaltam que a própria amizade entre eles foi uma influência natural no desenvolvimento de uma história que tem essa relação no cerne.

“Não somos apenas nós dois, são também toda a equipe de roteiro, com quem já estamos há muito tempo”, explica Kohan. “Em uma sala de roteiro, você passa todo esse tempo com as pessoas ao longo de décadas, então nos conhecemos muito bem, e nossas trocas são muito parecidas com as dos personagens.”

“E por passarmos tanto tempo na sala de roteiro, é realmente essa família que você escolhe. E isso se reflete na série”, completa Mutchnick.

Matt Bomer, Nathan Lane e Nathan Lee em 'Modernos de Meia Idade' Foto: Disney+/Divulgação

Uma nova fase

A entrada do streaming no jogo alterou imensamente o consumo de séries de TV, e consequentemente fez com que sitcoms fossem se tornando menos comuns. Parte do motivo para Modernos de Meia Idade ter se tornado realidade é a parceria de David e Max com Ryan Murphy, que se interessou pela ideia e entrou como produtor executivo.

“Uma das melhores partes de estar em parceria com Ryan Murphy é a seriedade e a habilidade que traz para o processo de seleção de elenco, porque é a parte mais difícil, realmente, do gênero multicam”, contextualiza Mutchnick. “Você pode escrever o melhor roteiro do mundo, mas se você não tem os atores para dizer as palavras, simplesmente não funciona.”

“É como ser amigo de um Czar”, compara Kohan.