Morre aos 48 anos Chris Gauthier, ator de ‘Once Upon a Time’ e ‘Smallville’

Morreu na última sexta-feira, 23, o ator Chris Gauthier, aos 48 anos, conhecido por seus papéis nas séries Once Upon a Time, Smalville e Eureka. O ator teria ficado doente de maneira repentina, mas o motivo da morte não foi revelado nas informações oficiais repassadas pela família ao TMZ.

Chris Gauthier nas filmagens de 'Joe Pickett', série da Paramount+ Foto: @captaingauthier Via Instagram

PUBLICIDADE Em postagem no Facebook, o agente da Tristar Appearances, Chad Colvin, anunciou a morte do ator, “Sem o entusiasmo e a dedicação de Chris, eu não estaria onde estou agora”, “Chris era a definição de um ator de ‘personagens’. Você talvez não se lembre do seu nome, mas certamente reconheceria seu rosto e sua voz”. Chad finalizou lamentando: “Sentirei sua falta mais do que pode imaginar. Queria que pudéssemos ter tido mais tempo juntos, e que você pudesse ter entendido a diferença que fez, não só em minha vida, mas em todas as outras que tocou. O mundo agora é um pouco menor e mais frio”.

Outros amigos de trabalho também expressaram suas condolências, incluindo o ator Colin O’Donoghue, que interpretou o Capitão Gancho na série Once Upon a Time, contracenando com Chris Gauthier. Colin postou foto com a legenda: “Descanse em paz Chris! Com o coração partido! Meu amor e meus pensamentos vão à Erin e aos garotos (filhos de Chris)! Sentiremos sua falta! Você era o verdadeiro capitão!”. O ator Chance Hurstfield escreveu, “Chris, você foi uma luz na vida de todos que tocou, Descanse em paz”.

O ator deixou a mulher, Erin, além dos dois filhos, Sebastian, de 20 anos, e Ben, de 17 anos.