Ator David Soul, da série ‘Starsky & Hutch’, morre aos 80 anos

O ator americano David Soul, que interpretou Hutch na série da década de 1970 Starsky & Hutch - Justiça em Dobro, morreu na quinta-feira, 4, aos 80 anos, informou sua mulher, Helen Snell, nesta sexta.

“David Soul, esposo, pai, avô e irmão muito querido, faleceu ontem depois de uma corajosa luta para continuar vivendo, cercado do amor de sua família”, disse Helen, em um comunicado.

Soul, cujo verdadeiro nome era David Richard Solberg, nasceu em Chicago e adquiriu nacionalidade britânica em 2004. Morava em Londres, com a esposa, cidade que escolheu para passar o resto da vida e onde se tornou fiel torcedor do time de futebol Arsenal.

O ator David Soul, que morreu na última quinta=feira, 4. Foto: Yui Mok/PA via AP

“Seu sorriso, sua risada e sua paixão pela vida serão lembradas por muitas pessoas que conheceu”, acrescentou.

Na série Starsky & Hutch, exibida durante 92 semanas nos Estados Unidos entre 1975 e maio de 1979, David Soul atuou ao lado de Paul Michael Glaser, formando a famosa dupla de detetives de polícia, que trabalhava em um lendário Ford Grand Red Torino com uma faixa branca.

A série narrava suas aventuras na cidade imaginária de Bay City, onde os dois policiais contavam com a ajuda de Huggy Bear, seu fiel informante, interpretado por Antonio Fargas.

Em 2004, foi feito um longa-metragem da série Starsky & Hutch. Owen Wilson atuou no papel de Soul 30 anos antes, e Ben Stiller, no de Glaser.

Aproveitando o sucesso da série, lançou-se como cantor. Gravou cinco álbuns, como temas como Don’t give up on us, em 1977, que chegou ao topo das paradas no Reino Unido. /AFP