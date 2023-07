Na onda de ‘Ted Lasso’, ‘feel good’ se espalha no streaming; veja dicas de séries para se sentir bem

Quando Ted Lasso (2020) foi ao ar, a pandemia já se impunha como um desafio que não acabaria tão cedo. Era 14 de agosto de 2020, e, logo na estreia, a produção se tornou a mais vista da Apple TV+, desbancando outros hits, de The Morning Show (2019) a Defending Jacob (2020), com a mesma facilidade com que arrebanhou estatuetas em premiações de renome.

O sucesso se manteve até o último segundo da última cena, quando o episódio final da série chegou à plataforma em 31 de maio – a prova derradeira de que não é só de telespectadores entediados na quarentena que se faz uma audiência.

Tamanho fenômeno tem motivo. Nadando contra a maré de marasmo instalada pelo contexto pandêmico, a série protagonizada, co-criada e co-roteirizada por Jason Sudeikis, que vive o personagem que dá nome ao programa, ofereceu uma rara visão da vida (quase sempre) em copo meio-cheio.

O otimismo inquebrantável de Ted Lasso, um treinador de futebol americano convidado para treinar uma equipe de “soccer” – ou seja, o futebol do resto do mundo – em Londres, foi como um respiro para tempos tão difíceis. E assim se manteve, mesmo após o período mais crítico da pandemia.

Embora Lasso tenha terminado sua partida final, as três temporadas em que esteve à frente das telinhas ajudaram a pavimentar o caminho das ditas “séries feel good”, ou séries que inspiram bons sentimentos. E, hoje, mesmo com a “vida normal” de volta, outras do gênero batem cotovelos para conquistar a atenção do público – um já bem mais afeito a olhos marejados de emoção, e não apenas de drama humano. O apelo da leveza chegou até à tensa The Bear (2022), produção disponibilizada pelo Star+ cuja segunda temporada deve ser lançada no Brasil no próximo dia 23 de agosto. Vale redobrar o cuidado com spoilers: nos Estados Unidos, a série já está disponível desde 22 de junho.

Nela, até então, o “feel good” podia aparecer apenas na forma de chá gelado. A série acompanha um renomado chef de cozinha, Carmen ‘Carmy’ Berzatto (Jeremy Allen White), que sai de um dos maiores restaurantes do mundo, em Nova York, para assumir a lanchonete deixada para ele no testamento do irmão Michael, em Chicago. Enquanto lida com o luto, dívidas empilhadas, funcionários desorganizados e o caos de uma cozinha caindo aos pedaços, The Bear oferece um vislumbre do que é a panela de pressão na qual funcionários de um restaurante estão submetidos. É “sim, chef” para lá, brigas, conflitos e desordem para cá. E o espectador, no meio desse caldo, sente-se tão preso quanto vidrado na trama.

A segunda temporada, porém, adoça e amansa O Urso. Ao tirar o foco de Carmy, outros funcionários do restaurante entram em cena e, ao contrário da primeira parte da série, traz camaradagem, empatia, incentivo e espírito de equipe como o tempero predominante. As pessoas erram e gritam, mas pedem desculpas e reconhecem o melhor no outro. “Atos de serviço”, aqui, deixam de ser apenas atos, mas a linguagem do amor que reina dentro e fora das cozinhas.

E ela não é a única a seguir a esteira de Ted Lasso. Abaixo, confira outras três séries “feel good” disponíveis no streaming.

The Marvelous Mrs. Maisel (2017) – Amazon Prime Video

No auge dos anos 1950, uma dona de casa (Rachel Brosnahan) encontra vocação natural para a comédia stand-up após o marido revelar ter um caso com a secretária. Driblando o machismo pelo humor e pela graça, Miriam “Midge” Maisel conquista um lugar aos palcos – coisa que o agora ex, aspirante a comediante, nunca conseguiu. Premiada com 20 estatuetas do Emmy, o Oscar da televisão, a série de dramédia traz como uma mulher – corajosa, principalmente – pode triunfar em uma indústria dominada por homens.

Schitt’s Creek (2015) – Paramount Plus

Do dia para a noite, uma família de ricaços perde tudo. A eles, só resta o ego e uma pequena cidade chamada Schitt’s Creek, comprada pelo patriarca como piada na década de 1990. Com piadas afiadas e um elenco de peso, a série levou nove prêmios Emmy de uma só vez em 2020, quando a última temporada foi ao ar.

Black-ish (2014) – Disney+

Não é comum ver uma família negra triunfar na televisão. Em Black-ish, isso existe de sobra. Andre ‘Dre’ Johnson (Anthony Anderson), um publicitário de sucesso casado com a médica Rainbow (Tracee Ellis Ross), mora com os filhos em uma mansão de bairro nobre. O entorno é predominantemente branco, e a cultura que a prole consome, também. Até que soa um alarme, e Johnson decide resgatar o senso de identidade cultural da família. A série levou uma estatueta do Emmy para casa, e coleciona mais de 20 indicações do Oscar da televisão.