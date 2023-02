Netflix anuncia novos reality shows coreanos no seu catálogo

A Netflix acaba de anunciar alguns lançamentos de reality shows coreanos para este ano. A programação inclui uma boa variedade de temas como namoro e relacionamento, resistência física, jogos mentais e até zumbis. De acordo com a plataforma, os assinantes poderão aproveitar um novo programa a cada mês ou bimestre.

Para começar, tem a volta do reality show de namoro Solteiros, Ilhados e Desesperados, para uma terceira temporada, com mudanças nas regras e no local. A primeira temporada se tornou o primeiro programa não-roteirizado coreano a estrear na lista Top 10 Global de séries de língua não-inglesa, e a 2.ª temporada apareceu no Top 10 global por quatro semanas e teve horas de exibição ainda maiores. Em Solteiros, Ilhados e Desesperados, para escapar de uma ilha deserta, os participantes precisam encontrar o amor verdadeiro e formar um casal.

Leia também Elvis Presley vira agente secreto em série de animação da Netflix; veja o trailer

'19/20 (Nineteen to Twenty)' acompanha jovens saindo dos 19 anos e entrando nos 20. Foto: Netflix

Tem também o lançamento de 19/20 (Nineteen to Twenty), um programa de namoro sobre o amor jovem, que promete evocar memórias românticas da juventude de todos nós. Trata-se de um reality que acompanha a última semana de adolescentes da geração Z antes de fazerem 20 anos de idade. Nesse momento, eles aprendem lições práticas e se preparam para a vida adulta. Depois, no dia 1º de janeiro, eles passam a viver em um espaço onde são independentes dos pais e professores. 19/20 acompanha os ansiosos “quase-adultos” criando momentos inesperadamente nostálgicos e animados ao longo do reality.

Entre os realities de sobrevivência está A Batalha dos 100, que atualmente é o número 2 no Top 10 Global de séries de TV de língua não-inglesa e está também no Top 10 de 62 países em todo o mundo, incluindo o Brasil na América Latina. Neste reality de sobrevivência radical, só vence quem tiver o melhor preparo físico. Cem homens e mulheres de diferentes idades e orgulhosos de seu físico lutam pela vitória.

'Siren: Survive the Island' reúne 24 mulheres que precisam sobreviver em uma ilha dividias em 6 equipes. Foto: Netflix

Continua após a publicidade

Na sequência, será lançado Siren: Survive the Island, em que 24 mulheres fortes e treinadas, divididas em 6 equipes de acordo com a profissão para lutar umas contra as outras. Participam do programa mulheres com habilidades físicas e estratégicas fora do comum, como policiais, bombeiras, seguranças, dublês, militares e atletas. No total, elas passam seis noites e sete dias em uma ilha desconhecida, lutando pela sobrevivência com jogos mentais agressivos e trabalho em equipe. As situações extremas, a amplitude da ilha e as reviravoltas inesperadas deixam cada episódio ainda mais imersivo.

'O Jogo do Diabo' é um reality que se mistura com jogos mentais. Foto: Netflix

A plataforma de streaming vai lançar também O Jogo do Diabo, programa de sobrevivência baseado em jogos mentais, produto saído da cabeça de Jeong Jong-yeon, pioneiro no formato no país. Trata-se de um reality de sobrevivência com um prêmio de 500 milhões de wons. Os participantes, que são celebridades, influenciadores, começam com uma sugestão do diabo: eles devem tirar as “máscaras” que assumem na sociedade para revelar sua identidade real.

'Zumbiverso' coloca pessoas nas ruas de Seul tentando "sobreviver a um apocalipse zumbi". Foto: Netflix

Em Zumbiverso, os competidores lutam pela sobrevivência enquanto Seul é atacada por “mortos-vivos”. A equipe de arte de All of Us Are Dead e o coreógrafo de cenas de ação com zumbis de Kingdom também estão no reality, aumentando ainda mais as expectativas sobre a forma realista como esse universo será retratado. O público vai acompanhar os esforços dos participantes para sobreviver até o final, concluindo missões eletrizantes, como procurar alimentos, meios de transporte ou lugares seguros, ou decidindo se devem salvar ou não os colegas infectados pelos zumbis.

Além disso neste ano, a Netflix Coreia vai explorar o universo dos realities testando conteúdos em formato médio. As séries nesse formato têm episódios de 30 minutos e demandam apenas de 3 a 4 meses de produção, acompanhando de perto as tendências da atualidade.