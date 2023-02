Netflix: ‘As Leis de Lidia Poët’ vai além da biografia da advogada italiana impedida de trabalhar

ANSA - Uma personagem contemporânea e uma mulher que fez história no feminismo italiano, mas que é pouco conhecida do grande público. Essa é Lidia Poët (1855-1949), a primeira advogada da história do país europeu, e que é tema de uma série com alguns fatos sobre sua vida produzida pela Netflix. As Leis de Lidia Poët estreou no dia 15 de fevereiro.

Já estão disponíveis os seis episódios da primeira temporada da série. Segundo a plataforma de streaming, a ideia não é fazer uma biografia, mas apresentar uma personagem de fantasia com base em alguns elementos históricos reais.

Lidia Poët nasceu em 1855 e foi impedida de trabalhar como advogada por ser mulher Foto: Wikipedia/Domínio Público

“Sabemos muito pouco dessa mulher. Trabalhamos com a imaginação e empatia partindo das poucas informações. Busquei dar a ela o maior número de nuances possíveis, de também fazê-la frágil e falível”, explica a protagonista, a atriz Matilda De Angelis.

Ao lado dela, está Eduardo Scarpetta, que interpreta o jornalista Jacopo Barberis; Pier Luigi Pasino, que é Enrico Poët, irmão de Lidia; Sara Lazzaro, que faz Teresa Barberis, mulher de Enrico; e Sinéad Thornhill; que interpreta Mariana Poët, filha de Lidia.

“Essa série é um produto popular, que fala de temas atuais. A igualdade de gênero é ainda um objetivo distante. Lidia é uma personagem contemporânea que leva adiante um tema complexo”, explica ainda o diretor Matteo Rovere, que compartilha a direção com Letizia Lamartire.

Ambientada na cidade de Turim no fim do século 19, a série começa com um tribunal de Turim declarando ilegítima a inscrição de Lidia na Ordem dos Advogados, impedindo-a de trabalhar profissionalmente só pelo fato de ser mulher. Sem dinheiro, mas cheia de orgulho, ela tenta anular a decisão por meio do escritório de advocacia de seu irmão e faz uma série de descobertas sobre o poder na localidade italiana.

























