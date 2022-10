Netflix divulga trailer de ‘Wandinha’ com Tio Chico e Cristina Ricci

Continua após a publicidade





A Netflix divulgou o trailer de Wandinha, série inspirada na conhecida personagem da Família Addams, na noite do último sábado, 8.

Produzida por Tim Burton, 'Wednesday' focará na história da personagem Wandinha Addams.

O vídeo mostra a protagonista, interpretada por Jenna Ortega, chegando à Escola Nunca Mais, interagindo com colegas e passando por situações inesperadas ao som de uma versão instrumental de Paint It Black, dos Rolling Stones.

Um dos principais momentos se dá quando Wandinha encontra seu Tio Chico (a partir de 1m06s no vídeo abaixo), interpretado por Fred Armisen. Cristina Ricci, que interpretou a personagem quando era criança no longa A Família Addams (1991) também aparece no trailer (2m04s).

Wandinha estreia na Netflix em 23 de novembro de 2022. Confira o trailer inédito abaixo:

Elenco de Wandinha

Jenna Ortega (Wandinha Addams), Catherine Zeta-Jones (Mortícia Addams) e Luis Guzmán (Gomez Addams), Isaac Ordonez (Feioso Addams), Fred Armisen (Tio Chico), Iman Marson (Lucas Walker), Lucius Hoyos (Jovem Gomez), Gwendoline Christie (Diretora Larissa Weems), Jamie McShane (Xerife Galpin), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Naomi J Ogawa (Yoko Tanaka), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Riki Lindhome (Dr. Valerie Kinbott) e Christina Ricci (Marilyn Thornhill)

Antes, um outro teaser já havia sido divulgado. Relembre abaixo: