Noah Wyle, o Carter de ‘Plantão Médico’, volta à sala de emergência em nova série médica; veja

The Pitt terá Wyle como produtor executivo além de R. Scott Gemmill como showrunner e John Wells como produtor - três nomes que também estiveram envolvidos em Plantão Médico. A série retrata o cotidiano dos profissionais de saúde em um hospital de Pittsburgh.

A produção foi incluída também no trailer de próximos lançamentos da Max, ao redor do marco de um minuto do vídeo abaixo: