Novas aventuras da Turma da Mônica chegam na HBO Max e Cartoon Network

A partir desta sexta-feira, 23, estreiam na HBO Max 13 novos episódios da animação Turma da Mônica. A novidade chega de forma simultânea no Cartoon Network, que vai exibir o primeiro episódio às 19h e depois todas as terças-feiras, às 17h45, disponível para toda a América Latina.

A nova leva de aventuras da terceira temporada traz tudo o que a Turma faz de melhor, ou seja, muita confusão. No episódio de estreia, A Grande Gincana, todos estão em um acampamento com o pai de Cascão, onde vai acontecer uma gincana em duplas. Após uma discussão, a dupla Cebolinha e Cascão se separa e encontra novas e inusitadas parcerias... Cebolinha e Mônica contra Cascão e Denise. O que será que acontece numa disputa entre essas duplas improváveis?

Nova temporada da série animada 'Turma da Mônica' estreia nesta sexta-feira, 23, na HBO Max e no Cartoon Network. Foto: Cartoon Network

Já em A Nova Dona da Rua, Mônica vai à casa da sua tia-avó em um feriado, e pede para Magali que tome conta das coisas. Para surpresa dos amigos, a menina pode ser uma Dona da Rua muito mais implacável do que sua antecessora.

No episódio que encerra a nova temporada, as coisas ficam tensas entre Mônica e Magali. Em Tô de Mal, as melhores amigas no Limoeiro estão sem se falar, mas a fofoqueira Denise entra em ação para unir as meninas, usando todos os recursos que uma influencer sabe usar.

Baseado nos quadrinhos criados por Mauricio de Sousa, a série animada Turma da Mônica acompanha os mais conhecidos personagens brasileiros se metendo em muitas confusões no Bairro do Limoeiro. Desde 2012, a Mauricio de Sousa Produções e o Cartoon Network coproduzem a série que já conta com mais de 60 episódios, um especial de 50 anos e alguns spin-offs, como Turma da Mônica Jovem e Turma da Mônica Toy, ambos exibidos com exclusividade no canal.