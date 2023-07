‘Novela’: série com Miguel Falabella e Monica Iozzi leva amor pelos folhetins ao mundo do streaming

É quase uma unanimidade que telenovelas estão entre os maiores produtos culturais do Brasil. Tanto que a maior rede de TV aberta do Brasil tem cinco delas em sua programação linear, sendo duas reprises. Com a evolução do streaming, essas produções também estão invadindo os inúmeros serviços disponíveis no País. Nesta sexta-feira, 28, esse universo ganha uma série com Mônica Iozzi e Miguel Falabella chamada Novela, no Amazon Prime.

Cena de 'Novela', nova série de comédia do Prime Video, com Monica Iozzi e Miguel Falabella. Foto: Amazon Studios/Divulgação

Na produção, Mônica interpreta Isabel, uma mulher apaixonada por telenovela e que sonha em assinar a sua própria produção. Um dia, ela tem a oportunidade de vender uma ideia para um folhetim das 21h, um dos horários mais nobres da televisão, e vai a um encontro com Lauro Valente, interpretado por Miguel.

Lauro é um figurão da TV, responsável por grandes sucessos dramatúrgicos, que já teve tempos mais áureos no passado, escrevendo grandes tramas que ficaram na memória das pessoas, inclusive na de Isabel. Logo nos primeiros minutos da história, enquanto conversa com o seu “mentor”, ela deixa claro que sabe mais sobre a obra dele do que o próprio. “Era o sonho da vida dela, tanto que tem uma cena em que ela fala: ‘Assisto a novela desde quando criança, assisti a todas’”, diz Mônica sobre a história de sua personagem na trama.

Ela sofre um golpe de Lauro, que rouba sua ideia e passa a assinar a novela Rebote Fatal. Na noite de estreia, Isabel entra magicamente na história e passa a interagir com os personagens como se fosse parte da produção, algo parecido com Angélica no filme Zoando na TV (1999), ou, para os mais clássicos, como Alice no País das Maravilhas. Isabel assume o papel da protagonista da novela e acaba fazendo da produção um sucesso.

“Ela tem uma admiração sem fim por esse homem. Imagina que você vai trabalhar com a pessoa que é referência de competência naquela área, começa a realizar os seus sonhos e descobre no meio do caminho que essa pessoa que era o seu ídolo é um grande mau caráter”, continua a atriz.

Em 'Novela', Miguel Falabella é Lauro Valente, um autor que já teve seus tempos áureos e que rouba uma escritora estreante. Foto: Amazon Studios/Divulgação

Comédia com crítica social

Além de Mônica e Miguel, o elenco conta com nomes famosos na teledramaturgia como Suzy Rêgo, Herson Capri, Marcello Antony e Tarcísio Filho. Também estão na série Maria Bopp, Pedro Ottoni, Ary França, Caio Menck, Leandro Villa, Elisa Pinheiro e Luana Xavier.

Apesar da premissa dramática de roubo de propriedade, a história é uma comédia. No entanto, esse não é um impeditivo para tratar um assunto tão sério. Afinal de contas, Isabel foi roubada. “É de alguma forma tradicional, infelizmente, de homens usurparem as coisas das mulheres”, conta Renata Pinheiro, que dirige a série ao lado de Gigi Soares. “Quantos já não roubaram o trabalho de mulheres, e quantas mulheres não foram silenciadas assim?”, questiona Mônica.

Isabel usa sua inusitada entrada na novela para tentar atrapalhar a produção e destruir a carreira de Lauro, o que não funciona muito bem. Na verdade, faz justamente o contrário. “Ele roubou e virou um êxito porque ela entrou e subverteu a história, renovou o gênero”, opina Miguel. “Eles estão ligados para sempre, é muito interessante isso esse nível de leitura”, continua.

A metalinguagem presente na história também empolga pelo fato de o Brasil também ser um grande exportador de telenovelas. Com a chegada de Novela ao Prime Video, a série vai ser disponibilizada em vários países onde o serviço chega, garantindo mais uma vez que o audiovisual brasileiro circule no mundo.

A série tem produção do Porta dos Fundos para o Amazon Studios, com supervisão artística de João Falcão. Novela foi criada por Gabriel Esteves e Valentina Castello Branco, que também lidera a equipe de roteiristas formada por Débora Guimarães e Mariana Pinheiro.