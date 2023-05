Novo episódio de ‘Succession’ gira em torno das mentiras que mantêm as pessoas unidas

A atriz Sarah Snook e o ator Kieran Culkin em cena da série Succession Foto: AP

Escorpiões são temidos - e não por acaso. Predador notavelmente agressivo, o animal tem o péssimo hábito de matar e se alimentar de seus filhotes. E quando se trata de amor, o acasalamento do escorpião é um dos “negócios mais desagradáveis da natureza”

“Machos e fêmeas se envolvem em longas e violentas valsas, movendo-se para frente e para trás, para frente e para trás, patas dianteiras agarradas às patas dianteiras, partes bucais travadas juntas e caudas chicoteando para a frente, enquanto o macho repetidamente pica a fêmea e a fêmea se debate, aparentemente furiosa por ter sido arrastada”, descreveu certa vez um artigo do New York Times. Depois disso, a fêmea geralmente mata e devora seu parceiro.

Um escorpião morto, pode-se concluir, não é o melhor presente para oferecer a alguém especial. Mas no episódio de domingo, 7, de Succession, série exibida pela HBO, um escorpião envolto em uma caixa cor de carmim é precisamente o que Tom oferece a Shiv, logo depois que eles retomaram seu casamento à beira de um divórcio eviscerante.

“Quem é o escorpião?” ela pergunta. “Você”, ele responde. “Eu te amo, mas você me mata e eu mato você.”

O casamento é onde Succession atinge os espectadores mais de perto. Podemos nunca entrar em uma sala de reuniões corporativas ou voar em um jato particular, mas a maioria de nós entra em fusões privadas por conta própria.

No casamento, experimentamos as camadas entrelaçadas de verdade e mentira que podem manter uma união unida ou separar um casal, por mais devastadores que sejam. E o casamento é o tema do episódio desta semana - um dos melhores da série de quatro temporadas.

Spoilers à frente. O episódio mostra o casamento de Shiv e Tom mergulhando do sexo no local de trabalho à meditação em camas separadas no mesmo apartamento. O antigo casamento de Kendall e Rava cai de co-parentalidade para a gritaria. O casamento improvável de Connor e Willa perdura sob o reconhecimento mútuo de sua submissão e dominação dela. E o casamento iminente do irritado Waystar Royco e do futurista Nordic GoJo está em jogo.

Em um programa em que as pessoas raramente dizem o que realmente acreditam e não acreditam no que dizem acreditar, este episódio gira em torno das mentiras que mantêm as pessoas unidas e das verdades que as separam.

Quem não assiste Succession costuma citar seus “personagens desagradáveis”, enquanto aqueles que gostam da série a apreciam exatamente por esse motivo. Mas as satisfações da série vão além de ver a feiúra dos 0,001% dos personagens e se deleitar com nossa superioridade moral.

O que aumenta os riscos emocionais de Succession é que em seus flashes cuidadosamente calculados de conexão humana e falhas de conexão humana, há auto-reconhecimento. Vemos pelo menos uma lasca de nós mesmos e de nossas próprias fragilidades.

Neste episódio, dois confrontos consecutivos ressaltam a dualidade de muitos casamentos - uma cena repleta de desonestidade, a ponto de quase celebrar a negação mútua, e a segunda trazendo a verdade, com todas as tensões necessárias.

A primeira é uma briga verbal entre Kendall e Lukas Matsson depois que cada um descobre que o outro está deturpando suas respectivas finanças antes de uma proposta de fusão. Os dois CEOs avaliam como cada um realmente se compara. “Homem! Seus números estão explodindo, certo?” Kendall zomba de Matsson. “Ouvi dizer que seus números são gays”, revida Lukas.

Entretanto, em vez de brigarem, eles optam por continuar a mentira, entrando em um abraço agressivo enquanto gritam um para o outro: “Adorei o negócio!” E então Shiv e Tom discutem, e é um momento de franqueza brutal. Tom passou a entender que nem Waystar Royco nem GoJo o querem por perto, e que Shiv é o motivo. E Shiv percebe que se envolveu com o parceiro de negócios errado, traindo seu marido e sua família por Mattson. “Ele é errático e talvez não seja real”, diz Shiv sobre Mattson, mas ela pode estar falando sobre Tom.

Depois de um ricochete de confissões abrasadoras - com profundidade e pungência muitas vezes claramente ausentes, cada um percebe que o outro está mentindo para o outro há anos. Shiv apostou não apenas em um homem errado, mas em dois, e ela tem medo de não sobreviver.

“Você sempre sobreviverá porque faz o que precisa”, diz Tom a Shiv. “Sim? Tem certeza que não está se projetando? Porque na verdade é você,” ela atira de volta. “Devemos ter uma conversa real?” pergunta Tom, com o desespero visível nas rugas de sua testa. “Com um escorpião?” ela responde. Não há isca, jogo ou fingimento do outro.

Francesa Root-Dodson e Nicholas Braun em uma cena de Succession Foto: HBO

É neste raro momento em que marido e mulher dizem o que pensam e querem dizer, quando se machucam e se permitem demonstrar isso, mesmo quando continuam mentindo para si mesmos sobre o quanto se importam, que Succession atinge a ressonância e a profundidade de maior narrativa. Shiv e Tom são atraídos porque veem no outro sua própria insegurança e voracidade e anseiam por reconhecimento e companheirismo.

Eles também se odeiam e se ressentem por isso. E porque ambos operam com a convicção de que a vida é sempre uma disputa por posição, mesmo aqui, um deles tem que vencer.

Como o escorpião e como nós humanos, eles destroem quem amam. É uma das cenas mais difíceis e comoventes porque é aquela em que os personagens ultra-ricos, nocivos e muitas vezes dignos de pena de Succession parece ser o que mais se parece conosco.

Como muitos casamentos ou fusões, Succession é sobre atração e repulsão. O que pode nos prender, tanto em uma história quanto na vida, é ver o pior nos outros refletido em nós mesmos e esperar que sejamos melhores do que isso .

Talvez seja precisamente isso que mantém as pessoas assistindo, alternadamente amando e desprezando seus personagens imperfeitos.