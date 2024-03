‘O Problema dos 3 Corpos’: Tudo o que você precisa saber sobre a nova série da Netflix

Passaram-se quatro anos desde que a Netflix anunciou pela primeira vez que faria a adaptação de O Problema dos Três Corpos, famoso romance de ficção científica chinês homônimo escrito por Liu Cixin. E agora, finalmente, a série está prestes a ser lançada.

Elenco de 'O Problema dos 3 Corpos': Eiza González como Auggie Salazar, Jess Hong como Jin Cheng, Saamer Usmani como Raj Varma, Jovan Adepo como Saul Durand, Alex Sharp como Will Downing, John Bradley como Jack Rooney Foto: Ed Miller/Netflix

Desenvolvida por D.B. Weiss e David Benioff, a dupla responsável pela aclamada adaptação de Game of Thrones para a HBO, a nova série da plataforma de streaming conta com uma história ambiciosa com muitas reviravoltas, baseada em um material de origem respeitado, um orçamento massivo, personagens interessantes e todos os outros elementos para se tornar um grande sucesso.

Agora que a adaptação está prestes a estrear, o Estadão reuniu as principais informações que você precisa saber para se preparar para a série – que já é considerada uma das mais esperadas de 2024.

O que é o ‘O Problema dos 3 Corpos’?

PUBLICIDADE Nova série da Netflix, O Problema dos 3 Corpos é inspirada no primeiro livro da trilogia Recordação do Passado da Terra, de Cixin Liu, que ganhou o Prêmio Hugo, dado a obras de ficção científica, em 2008. A história começa na década de 1960, acompanhando uma cientista cuja interação acidental com alienígenas altera profundamente o destino da humanidade. Além do livro que deu origem à série, a trilogia inclui outros dois volumes: A Floresta Escura (2008) e O Fim da Morte (2010). Todos os títulos foram lançados pela Suma e estão disponíveis nas livrarias brasileiras.

Qual é a trama de ‘O Problema dos Três Corpos’?

Sem revelar muitos spoilers da série, O Problema dos Três Corpos se inicia durante a Revolução Cultural Chinesa nos anos 1960, quando a astrofísica Ye Wenjie (interpretada por Rosalind Chao, de Mulan e Sexta-Feira Muito Louca) é testemunha do brutal assassinato de seu pai.

Zine Tseng como a Jovem Ye Wenjie no episódio 102 de 'O Problema dos 3 Corpos' Foto: Ed Miller/Netflix

Anos mais tarde, e ainda cheia de traumas, ela é recrutada pelo exército e enviada para uma base de radar secreta em uma área remota na Mongólia. Quando chega lá, ela consegue estabelecer contato com outras formas de vida. No entanto, rapidamente Ye recebe o aviso para cessar as comunicações em prol de sua raça.

Mas sem se intimidar, a astrofísica decide contatar o restante da raça alienígena – uma decisão que coloca o destino da humanidade em perigo. Cinquenta anos depois, cabe a um grupo de cientistas (conhecido como “os cinco de Oxford”) tentar entender o que aconteceu anteriormente para proteger a humanidade, que está prestes a enfrentar uma ameaça jamais vista antes.

Embora a descrição seja bastante genérica, essencialmente, a série trata da ansiedade em relação ao mundo e ao futuro. Os oito episódios da primeira temporada ainda exploram conspirações governamentais, mistérios científicos, guerras e conflitos de sociedades ocultas, apresentados por meio do olhar de um mosaico de personagens.

Quem está no elenco de ‘O Problema dos Três Corpos’?

Além de Chao, a produção conta com Benedict Wong (de Aniquilação e Doutor Estranho) no papel do detetive Da Shi. Jess Hong (Inked e Creamerie) interpreta a física teórica Jin Cheng. Jovan Adepo (Um Limite Entre Nós e Babilônia) é o assistente de pesquisa em física Saul Durand. Eiza González (Em Ritmo de Fuga e Eu Me Importo) vive a gênia da nanotecnologia Auggie Salazar. John Bradley (Casa Comigo e Game of Thrones) interpreta o físico Jack Rooney. E Alex Sharp (Os Sete de Chicago e As Trapaceiras) vive o professor Will Downing.

Eiza González (Auggie Salazar), Jess Hong (Jin Cheng), Saamer Usmani (Raj Varma), Jovan Adepo (Saul Durand) e Alex Sharp (Will Downing) em 'O Problema dos 3 Corpos'. Foto: Ed Miller/Netflix/Divulgação

Liam Cunningham (A Última Viagem de Demeter), Jonathan Pryce (Os Dois Papas), Tsai Chin (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis), Saamer Usmani (Inventando Anna) e Sea Shimooka (Arrow) completam o elenco.

Quem está encarregado de adaptar ‘O Problema dos Três Corpos’?

A nova adaptação será liderada por David Benioff e D.B. Weiss, os cocriadores da versão televisiva de Game of Thrones, que transformaram a obra de George R. R. Martin, As Crônicas de Gelo e Fogo, em um fenômeno mundial. Outro nome envolvido na adaptação é Alexander Woo, roteirista de True Blood, que está trabalhando ao lado da dupla.

Jon Snow (Kit Harington) e Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) em 'Game of Thrones' Foto: Divulgação/HBO

Embora os fãs dos livros de Liu Cixin possam estar um pouco receosos com o envolvimento de Weiss e Benioff, visto que, para muitos, as temporadas finais de Game of Thrones decepcionaram devido à falta de material base, a trilogia de ficção científica de Cixin está completa. Portanto, a dupla não ficará sem material de origem – o que não foi o caso com GoT, que ainda está no processo de ser concluída em livro, mas finalizou sua exibição na TV na base do “improviso”.

Os oito episódios da primeira temporada também contam com a direção de nomes como Jeremy Podeswa (conhecido por alguns dos episódios mais aclamados de Game of Thrones, como Unbowed, Unbent, Unbroken), Derek Tsang (Dias Melhores) e Minkie Spiro (Complô Contra a América).

Existe outra adaptação de ‘O Problema dos 3 Corpos’ para a TV?

Os livros de Cixin Liu também foram adaptados em outra série chamada simplesmente de Três Corpos, desenvolvida para a plataforma chinesa Tencent e para a emissora China Central Television. Embora ambas as séries tenham o mesmo material de origem, Três Corpos é uma produção mais extensa: em contraste da adaptação para a Netflix - a primeira, e até então única, temporada da série chinesa conta com 30 episódios.

Jess Hong como Jin Cheng, John Bradley como Jack Rooney no episódio 103 de 'O Problema dos 3 Corpos'. Crédito: Ed Miller/Netflix © 2024 Foto: Divulgação/Netflix

No Brasil, os episódios de Três Corpos podem ser assistidos pelo streaming Rakuten Viki, uma plataforma gratuita e legal que disponibiliza dramas coreanos e outras produções do gênero.

Além dessa adaptação, O Problema dos Três Corpos também foi transformado em um filme lançado em 2016, dirigido por Zhang Fanfan, em uma série de histórias em quadrinhos e em uma animação.

Onde ler ‘O Problema dos 3 Corpos’?

Capa do livro 'O Problema dos 3 Corpos' Foto: Divulgação/Suma

A sinopse: A história do primeiro livro de O Problema dos 3 Corpos se passa na China, no final dos anos 1960, durante a Revolução Cultural. Enquanto o país é devastado pela violência, um pequeno grupo de astrofísicos, militares e engenheiros embarca em um projeto ultrassecreto envolvendo ondas sonoras e vida extraterrestre. Uma decisão tomada por um desses cientistas mudará para sempre o destino da humanidade, e 50 anos depois, uma civilização alienígena à beira do colapso planeja uma invasão.

Autor: Cixin Liu

Editora: Suma - Companhia das Letras (320 páginas; R$ 69,90).

Quando ‘O Problema dos 3 Corpos’ estreia na Netflix?

Os oito episódios da primeira temporada da versão da Netflix de O Problema dos 3 Corpos chega à plataforma em 21 de março.

Assista ao trailer da série: