‘O Tigre e o Dragão’ ganhará série no Prime Video

Chow Yun-Fat e Michelle Yeoh em 'O Tigre e o Dragão', de 2000 Foto: Sony Pictures/Divulgação

Depois do sucesso do filme de 2000, O Tigre e o Dragão ganhará uma nova adaptação, desta vez para a televisão. Em parceria com a Sony, a Amazon lançará uma série inspirada na saga literária Pentalogia de Ferro, escrita por Wang DuLu. A produção terá roteiro e produção executiva de Jason Ning (Lucifer) e de Ron Moore (For All Mankind).

De acordo com o Deadline, o novo O Tigre e o Dragão seguirá Shu Lien e Mu Bai, dois guerreiros apaixonados divididos entre seu amor proibido e os avanços da modernidade. Juntos, eles devem decidir se preservam sua forma de vida tradicional ou se abraçam o futuro.

PUBLICIDADE Lançada entre 1938 e 1944, a Pentalogia de Ferro segue quatro gerações de youxia, antigos guerreiros folclóricos da China, e os desafios que enfrentaram com o passar dos anos. Quarto volume da saga, O Tigre e o Dragão foi adaptado para os cinemas em 2000 por Ang Lee e conquistou o Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira. O filme de Lee foi estrelado por Chow Yun-Fat e a vencedora do Oscar Michelle Yeoh. O longa ganhou uma sequência em 2016, O Tigre e o Dragão: A Lenda Verde, estrelado por Yeoh e lançado pela Netflix.

O elenco da nova série ainda não foi anunciado.