‘Os Anéis de Poder’: Na segunda temporada, “o mal já emergiu”, diz criador

“Estamos vivendo esse projeto faz quase cinco anos. Vai demorar um tempo para a poeira assentar”, disse Patrick McKay, showrunner de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder em parceria com John D. Payne, em entrevista coletiva, por videoconferência, na manhã desta sexta, 14, poucas horas depois da exibição do último episódio da primeira temporada. “Vai levar um tempo para entender o que aconteceu”, disse Payne. “Nós estamos pensando no longo prazo. Esperamos que as pessoas estejam assistindo agora, em um ano, em cinco anos e anos depois disso.”

Mas eles devem estar aliviados. A série talvez não tenha feito tanto barulho quanto esperado pelo Prime Video, mas parece ter ido bem de audiência e foi em geral bem-recebida, apesar de algumas críticas apontando problemas e reclamações diversas dos fãs, da diversidade do elenco à postura de Galadriel (Morfydd Clark), aqui uma guerreira. “Nós estamos em uma era diferente aqui”, disse McKay, referindo-se à Segunda Era da Terra-Média, sobre a qual J.R.R. Tolkien deixou notas apenas.

Charles Edwards (Celebrimbor) e Robert Aramayo (Elrond), em cena de 'Os Anéis de Poder'

A trilogia de filmes de Peter Jackson é uma adaptação de O Senhor dos Anéis, que acontece na Terceira Era. “Mundos familiares estão diferentes. E personagens dos livros terão aparências e comportamentos diferentes. Eles estão em uma outra parte de sua jornada. Mas nós temos consciência de fazer parte de uma obra.”

Os dois disseram que desde bem cedo decidiram que Sauron estaria nas sombras, na primeira temporada, mas faria parte da história. “Ele é um enganador”, disse McKay. “Pode adotar muitas formas e disfarces.” O último episódio revelou que Halbrand (Charlie Vickens), o suposto rei das Terras do Sul, é Sauron.

Continua após a publicidade

A segunda temporada já começou a ser filmada e, segundo os showrunners, estava totalmente escrita antes mesmo de a primeira estrear. Eles deram algumas dicas do que esperar.

Mais cânone

“A primeira temporada é uma reintrodução à Terra-Média. Muitos fãs tinham expectativa de visitar lugares nunca vistos, como Númenor. Tínhamos de apresentar os personagens, os reinos, seus povos, a mitologia, enquanto contávamos uma história”, disse Payne. “Mas, agora que tudo está em movimento, com a criação dos três primeiros anéis, podemos passar para alguns eventos canônicos que as pessoas estão empolgadas de ver.”

Outros personagens

“Vamos ter outros personagens do cânone, como Círdan, um dos mais velhos e sábios elfos da Terra-Média. Mas teremos também personagens que não estão no cânone”, disse Payne.

Sauron vai ser personagem principal?

“A primeira temporada é sobre a emergência do mal”, disse McKay. “Na segunda, o mal já emergiu, está ativo e tem um plano.”

Continua após a publicidade

A identidade do Estranho vai ser revelada?

“Nós queremos que o espectador parta em uma aventura com ele. Neste momento, qualquer nome não significaria nada para ele, porque ele ainda não sabe quem é”, disse Payne. McKay acrescentou que, sim, a frase dita pelo Estranho é a mesma que Gandalf vai falar adiante. “Mas outras coisas dele parecem de outros magos. Sabemos que Saruman também viajou para o leste, assim como os Magos Azuis. Sabemos que Saruman lutou contra as trevas e a tentação, e possivelmente um dos Magos Azuis, algo que vemos neste personagem também.”