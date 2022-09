ESPECIAL PARA O ESTADÃO - As coisas começaram a andar no episódio 3 de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder. O que esperar do episódio 4, que estreia na madrugada desta sexta-feira, 16, no Brasil, no Prime Video?

No último episódio de 'O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder', Arondir foi capturado e não sabemos o que será dele. Foto: Matt Grace/Prime Video

Atenção: Spoilers do episódio 3, ‘Adar’, de ‘O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder’. só leia se já tiver assistido

- O episódio 3 é chamado Adar, mas só víamos uma silhueta dele, quando os orcs o chamam depois de capturar Arondir (Ismael Cruz Córdova). A não ser que os showrunners tenham decidido enrolar muito, é seguro dizer que devemos ver seu rosto e conhecer mais do personagem.

- Por falar em Arondir, o que será de nosso herói, agora capturado por essa misteriosa figura? Como ele é um dos personagens importantes, difícil achar que é seu fim. Mas como ele vai sair dessa enrascada é uma questão.

- Galadriel (Morfydd Clark) e Halbrand (Charlie Vickers) estavam tentando cair nas graças da Rainha-Regente Míriel (Cynthia Addai-Robinson). Mas ela não está nada disposta a abrir um diálogo com Galadriel. Como vai se resolver esse impasse? Lembrando que Galadriel deu uma escapada para descobrir planos de Sauron, e Halbrand arrumou briga em um bar. A Rainha-Regente deve estar mais brava ainda.

- Aliás, por que será que Míriel e todo o povo local odeiam tanto os elfos?

- Quem será que é o Estranho? Será que Nori está certa em ajudá-lo?

- A quantas andam os moradores das Terras do Sul, que tiveram de fugir dos orcs?

- Outros que andam sumidos: os elfos Elrond (Robert Aramayo) e Celebrimbor (Charles Edwards). O que andam fazendo?

- E os anãos, o que será que estão aprontando? Queremos mais Durin (Owain Arthur) e Disa (Sophia Nomvete).