‘Os Simpsons’ terão episódio de Natal com família de Andrea Bocelli

ANSA - O Star+ anunciou seu especial de Natal para 2022 e a família Bocelli será a atração principal. Chamado de Os Simpsons Encontram os Bocelli em Feliz Navidad, o episódio contará com as representações do tenor Andrea Bocelli e seus dois filhos, Matteo e Virginia, e estará disponível na plataforma a partir do dia 15 de dezembro.





No especial, Homer surpreende Marge com o “presente perfeito”: uma exibição musical inesquecível da estrela da ópera italiana ao lado dos familiares. No mesmo dia da divulgação, os Bocelli vão lançar ainda o novo single Feliz Navidad, que estará no desenho e em todas as plataformas de streaming.

No fim de novembro, os Bocelli lançaram um álbum com canções de Natal e que está em primeiro lugar em várias paradas internacionais. No último dia 4, as músicas foram apresentadas em um vídeo em forma de fábula, que foi transmitido via YouTube.